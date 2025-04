Les régulateurs bancaires américains approuvent l'accord entre Capital One et Discover

(Mise à jour avec des détails supplémentaires) par Chris Prentice et Saeed Azhar

La Réserve fédérale et l'Office of the Comptroller of the Currency ont déclaré vendredi qu'ils avaient approuvé la fusion de Capital One COF.N et Discover, ouvrant ainsila voie à la création de la huitième plus grande banque des États-Unis.

Les régulateurs ont déclaré qu'ils avaient procédé à un "examen complet" de la demande des banques pour 2024, approuvant une opération qui devrait créer le plus grand émetteur de cartes de crédit des États-Unis en termes de soldes et donner à Capital One le contrôle du vaste réseau de paiement par carte de Discover. Les deux banques deviendront la huitième plus grande banque couverte par l'assurance des dépôts du gouvernement, a déclaré la Fed.

L'opération proposée a été suivie de près par les dirigeants financiers, qui la considèrent comme un test décisif de la rapidité avec laquelle l'administration Trump approuvera les fusions dans un secteur qu'ils considèrent comme mûr pour la consolidation.

Dans une déclaration commune, Capital One et Discover ont indiqué qu'après avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires, elles prévoyaient de conclure l'opération le 18 mai 2025.

La combinaison "augmentera la concurrence dans les réseaux de paiement, offrira une gamme plus large de produits à nos clients, augmentera nos ressources consacrées à l'innovation et à la sécurité, et apportera des avantages significatifs à la communauté", a déclaré Michael Shepherd, directeur général intérimaire et président de Discover.

L'OCC a indiqué dans sa déclaration que son approbation était conditionnée par des plans d'actions correctives visant à traiter les "causes profondes" de toute action d'application en cours contre Discover Bank.

Séparément, la Fed a déclaré qu'elle avait conclu un accord avec Discover et imposé une amende de 100 millions de dollars pour avoir surfacturé certains frais entre 2007et 2023.

Le ministère de la Justice avait précédemment conclu qu'il n'y avait pas de problèmes de concurrence suffisants pour bloquer l'opération, selon des rapports de presse.