Les réductions de vols ordonnées par les États-Unis perturbent les compagnies aériennes et les passagers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les voyageurs s'inquiètent des retards et des annulations

Les réductions de vols commencent vendredi, affectant les vols commerciaux et les vols de fret

Les compagnies aériennes proposent des options de rebooking flexibles

Les passagers s'inquiètent de l'impact sur les voyages de Thanksgiving

(Réécriture du premier paragraphe, ajout de détails tout au long du texte) par Rajesh Kumar Singh, Shivansh Tiwary et Doyinsola Oladipo

Les compagnies aériennes américaines se sont démenées jeudi pour réorganiser les horaires et répondre aux appels de clients inquiets après que l'administration Trump a ordonné des réductions de vols dans les principaux aéroports en raison d'une pénurie de contrôleurs aériens pendant la plus longue fermeture du gouvernement américain de l'histoire.

Les réductions, qui doivent commencer vendredi, devraient toucher des centaines de milliers de voyageurs sans préavis. La société d'analyse aéronautique Cirium a estimé que ces réductions entraîneraient l'annulation de 1 800 vols et de 268 000 sièges d'avion par jour aux États-Unis.

Le moment choisi, pendant une période de faible demande de voyages, facilitait la réaffectation des passagers par les compagnies aériennes, et les analystes ont déclaré que l'impact sur les bénéfices des compagnies aériennes serait probablement modeste si la fermeture prenait fin avant la période de voyage de Thanksgiving.

Les actions des principales compagnies aériennes, notamment Delta DAL.N , United UAL.O , Southwest LUV.N et American

AAL.O , ont chuté de 1 % à 2 % dans les échanges de l'après-midi.

"Pendant la basse saison actuelle, les compagnies aériennes ont tendance à avoir des coefficients de charge plus faibles, de sorte que la capacité à accueillir des passagers est plus élevée", a déclaré Savanthi Syth, analyste chez Raymond James.

LES COMPAGNIES AÉRIENNES OFFRENT DE LA FLEXIBILITÉ POUR LES CHANGEMENTS

United, American, Delta, Frontier ULCC.O , JetBlue

JBLU.O et Southwest LUV.N offraient à leurs clients une plus grande souplesse pour modifier ou annuler leur voyage. Les compagnies aériennes ont déclaré que la plupart des clients ne seraient pas affectés par ces réductions.

Les compagnies aériennes peuvent atténuer les perturbations en utilisant des avions plus grands, une stratégie qu'elles emploient déjà pour faire face à l'encombrement des aéroports de la région de New York.

Néanmoins, les passagers ont inondé les transporteurs de questions et de commentaires sur les plateformes de médias sociaux comme X, en essayant de clarifier leurs plans de voyage.

"S'il vous plaît, vous et vos autres compagnies aériennes, pour la semaine de Thanksgiving, publiez toutes les annulations au moins une semaine à l'avance", a écrit un utilisateur de X à United.

"Ne faites pas attendre les gens pour savoir s'ils peuvent rentrer chez eux pour les fêtes."

Alors que les ventes de son service d'"assistance en cas de perturbation" ont augmenté régulièrement depuis le début de la fermeture, le 1er octobre, l'application de voyage Hopper a enregistré un bond de près de 60 % après l'annonce de la réduction du nombre de vols par le gouvernement.

Dans un message publié sur LinkedIn, le directeur général de Frontier, Barry Biffle, a conseillé aux clients se rendant à des funérailles ou à d'autres événements importants au cours des dix prochains jours de réserver des billets de secours sur d'autres compagnies aériennes.

Mercredi, le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a ordonné la réduction des vols à partir de vendredi dans 40 grands aéroports américains, affectant à la fois les services commerciaux et de fret. Les responsables des compagnies aériennes ont indiqué que les réductions commenceraient à 4 % et augmenteraient jusqu'à 10 % mercredi.

M. Duffy a invoqué des problèmes de sécurité liés à la fermeture du gouvernement, qui résulte de l'impasse politique dans laquelle se trouve le Congrès en ce qui concerne le financement des activités du gouvernement.

Pendant la fermeture, 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de sécurité ont été contraints de travailler sans être payés. L'absentéisme a atteint 30 %, voire plus, dans certains aéroports, car les travailleurs se tournent vers un second emploi pour nourrir leur famille ou n'ont pas les moyens de faire garder leurs enfants.

La FAA manquait déjà d'environ 3 500 contrôleurs, et nombre d'entre eux effectuaient des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours avant même la fermeture du gouvernement. Les compagnies aériennes estiment qu'au moins 3,2 millions de voyageurs ont été retardés pendant la fermeture.

STRESS POUR LES PASSAGERS

Après une baisse des réservations pour les voyages d'affaires et d'agrément au cours du premier semestre, les compagnies aériennes américaines avaient prévu une période de demande stable pour ce trimestre. Cependant, même si la réduction des capacités devrait faire grimper les tarifs aériens, l'incertitude causée par la fermeture du gouvernement risque de faire baisser les dépenses de voyage des consommateurs.

Selon les données de l'Administration américaine de la sécurité des transports, le nombre de passagers a diminué au cours de la première semaine de novembre par rapport à l'année précédente, après avoir augmenté en octobre.

Le directeur général d'Airlines for America, Chris Sununu, a exhorté les clients à "s'en tenir à leurs projets de voyage actuels", alors que les réservations ont chuté . Mais avant même que les nouvelles réductions de vols n'entrent en vigueur, les clients ont déclaré que les retards et les annulations de vols leur causaient de la misère.

Grace Logeman, 40 ans, originaire du Delaware, a fait deux heures de route jeudi pour se rendre à Newark, dans le New Jersey, pour un vol Frontier à destination d'Atlanta qui a été retardé de trois heures. Ce retard lui a fait manquer une correspondance vers la République dominacaine pour l'anniversaire de sa sœur.

"Je suis dévastée", a déclaré Mme Logeman alors qu'elle était en ligne avec le service clientèle de la compagnie aérienne. "En ce qui concerne la fermeture en cours... cela me fait mal. C'est moi qui suis assise ici maintenant."