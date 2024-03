Les records boursiers s'accumulent en Europe et aux Etats-Unis

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini en légère hausse, la Bourse de Francfort s'offrant même un nouveau record. L'indice CAC 40 a gagné 0,09% à 7934,17 points, limitant ses pertes à 0,40% sur la semaine. Le principal indice parisien a toutefois inscrit un nouveau plus haut absolu en séance jeudi à 7977,68 points. En Allemagne, le Dax40 culmine à plus de 17700 points. Aux Etats-Unis, des records boursiers sont aussi tombés. Vers 17h30, le Nasdaq Composite est bien parti pour afficher un nouveau record en clôture à près de 16200 points.

De nombreuses statistiques économiques ont été publiées aujourd'hui, dont l'inflation en zone euro. Le taux d'inflation est estimé à 2,6% en février 2024, contre 2,8% en janvier selon une estimation rapide publiée par Eurostat. Il est ressorti à 3,1%, hors alimentation et énergie, après 3,3% en janvier alors que le marché anticipait 2,9%.

Aux Etats-Unis, l'activité dans le secteur manufacturier et la confiance des consommateurs ont déçu. L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier de l'Institute of Supply Management est ressorti à 47,8 en février, à comparer avec un consensus de 49,5 et 49,1 en janvier. L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan s'est, lui, élevé à 76,9 en février contre un consensus de 79,6 et 79 en janvier.

Ces deux statistiques ont entraîné une détente des taux longs aux Etats-Unis, qui a favorisé les valeurs technologiques. Ces dernières sont aussi soutenues par les perspectives favorables de Dell, qui bénéficie de l'essor de l'essor de l'intelligence artificielle.

Du côté de la cote parisienne, Saint-Gobain a fait l'objet de prises de bénéfices après la publication de ses comptes 2023. Veolia avait subi le même sort jeudi. Sur la semaine, Teleperformance affiche la plus mauvaise performance de l'indice CAC 40 en raison du retour des craintes à propos de l'impact de l'IA sur son activité. Bouygues a enregistré la meilleure performance hebdomadaire du principal indice parisien grâce à de solides résultats 2023.