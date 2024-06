Les raisons du mauvais début d'année boursier de Scor

Camille George

L'Agefi

Comment expliquer la déroute boursière de Scor en ce début d'année, quand le contexte de marché est pour le moins porteur pour les réassureurs ? En effet, les tarifs élevés permettent de compenser la hausse de la sinistralité, les niveaux de solvabilité sont au plus haut et les taux de réinvestissements dopent les résultats pour l'ensemble des acteurs du secteur.

Alors même que Scor, emmené par son directeur général, Thierry Léger, et un nouveau plan stratégique, a bouclé une belle année de redressement en 2023 avec un résultat annuel record de 812 millions d'euros, le premier semestre 2024 se présente de façon chaotique en Bourse. Le titre a ainsi perdu 21% entre le 17 mai, date de l'assemblée générale du réassureur, et le 18 juin.

Une transition plus longue que prévu

Ce revers boursier peut n'être qu'un signe d'impatience vis-à-vis du redressement du réassureur, très attendu depuis la nomination de Thierry Léger et l'annonce du nouveau plan stratégique.

"Le début d'année laisse penser que la transition de Scor prendra plus de temps que prévu", regrette Tommaso Nieddu, analyste actions sur le secteur assurance chez Alpha Value. "Ce qui est d'autant plus dommage que l'activité de réassurance est à nouveau très forte et que certains réassureurs en profitent déjà et réalisent de très bonnes performances."

La difficulté de Scor à normaliser la situation passe donc mal. "Nous sommes toujours sur un 'hard market' avec des assureurs primaires qui cherchent à se réassurer quitte à payer plus cher. Mais, si la position en capital de Scor est solide après une belle année 2023, le niveau de capital disponible ne semble pas suffisant pour profiter pleinement de la situation et capter un plus gros volume d'affaires", analyse Tommaso Nieddu.

Peut-être, mais Scor l'avait annoncé dans son plan stratégique: le renforcement de la rentabilité l'emportera sur la croissance. Les marchés n'ont donc pas été pris au dépourvu sur ce point.

La volatilité des activités vie

Selon les analystes, cette déconvenue boursière est surtout due à la volatilité de la rentabilité des activités vie. Or, là où les investisseurs attendaient de la stabilité, avec la mise en ouvre de la norme comptable IFRS17, cette volatilité est devenue évidente.

Pour Manuel Arrivé, directeur assurance et responsable du secteur réassurance pour la zone EMEA chez Fitch, la principale raison de cette forte volatilité vient de la surmortalité toujours élevée aux Etats-Unis. "Si Scor a fortement diminué son exposition, le groupe est toujours sensible au risque de surmortalité aux Etats-Unis et garde un volume d'affaires en vie proportionnellement plus important que ses pairs", rappelle l'analyste.

Les activités américaines continuent de représenter 45% de la marge sur services contractuels attendue (contre 34% pour l'Europe et 20% pour la zone Asie-Pacifique) sur l'ensemble des activités vie (L&H) de Scor à horizon du plan stratégique c'est-à-dire 2026.

D'une manière générale, et hormis le cas particulier des Etats-Unis, la réassurance vie a retrouvé en 2023, des niveaux de profitabilité d'avant la pandémie grâce à un niveau beaucoup plus faible de sinistres de surmortalité liés au Covid-19, mais aussi à une gestion active des portefeuilles en vigueur. Et ce, pour tous les principaux réassureurs européens.

Mais malgré ses efforts depuis deux ans pour rééquilibrer son portefeuille en diminuant le poids de la vie par rapport aux dommages, l'exposition de Scor au marché américain reste pénalisante. Avec un résultat à 72 millions d'euros contre 139 millions d'euros attendus et une marge sur affaires nouvelles (CSM) de seulement 112 millions d'euros pour un consensus qui tablait sur 164 millions d'euros, le bât blesse.

"C'est bien cette volatilité dans les résultats qui influence négativement la perception des investisseurs", note Tommaso Nieddu. "Si elle était admise par les marchés en 2023, année de transition, elle l'est beaucoup moins en 2024", poursuit l'analyste d'Alpha Value. "Les investisseurs sont prêts à voir l'entreprise s'améliorer de façon progressive mais ils veulent maintenant des preuves visibles de cette amélioration."

Des retours à l'actionnaire trop timides

La sous-performance financière détonne donc par rapport à la performance de ses pairs. "En plus de cela, Scor a eu historiquement jusqu'à l'année dernière, une politique de réserve moins prudente que Munich Re et Hannover Re et donc une marge de manouvre moindre pour amortir les chocs de volatilité des résultats", précise Manuel Arrivé chez Fitch.

Un niveau de capitalisation avec un ratio de solvabilité au-dessus de 200%, ce qui est le cas pour Scor, devrait être suffisant pour rassurer sur la solidité du groupe. Là encore, comparé à ses pairs, le groupe français est moins-disant que Munich Re, Hannover Re ou Swiss Re. Et bien qu'il s'attache à maintenir ce ratio dans le haut de sa fourchette cible, à 215% pour une cible haute à 220%, l'indicateur, du point de vue des investisseurs, offre une marge moindre pour faire remonter des dividendes.

Dans ce domaine, l'historique récent de Scor ne permet pas de nourrir la thèse d'un retour à l'actionnaire particulièrement généreux cette année. Ce qui influe également sur le sentiment des investisseurs.

Tendance ponctuelle ou persistante ?

Mais pour les experts de Fitch, la prise de recul est nécessaire. "L'important concernant Scor est de regarder d'où ils viennent et où ils veulent aller", estime Manuel Arrivé. "Ces résultats décevants en vie ne remettent pas en cause les objectifs de résultat technique en vie sur l'année mais cela les rend plus difficiles à atteindre", abonde Alberto Messina, directeur senior assurance pour la zone EMEA chez Fitch.

Reste à savoir si le niveau de surmortalité aux Etats-Unis va rester élevé à long terme ou pas. Pour les analystes, les prochains trimestres seront essentiels pour déterminer si cette tendance défavorable est ponctuelle ou persistante. "C'est particulièrement clé dans la mesure où certains pairs de Scor ont déjà relevé des signes d'amélioration des tendances de mortalité aux Etats-Unis", pointe Tommaso Nieddu d'Alpha Value.

Pour ce dernier, les objectifs des activités dommages sont réalisables, mais les perspectives en vie sont plus hasardeuses. "Le résultat sur le segment vie, la marge de service contractuelle (CSM) sur affaires nouvelles est particulièrement faible (-41,7% en glissement annuel) au premier trimestre 2024. Compte tenu de ces facteurs, il semble moins probable que Scor atteigne son objectif de 500 à 600 millions d'euros de résultat en vie pour 2024."

"La variation de la marge de service contractuelle et du résultat vie est due au changement des hypothèses sous-jacentes. Ce mouvement est en effet très significatif et quelque peu préoccupant", reconnaît Alberto Messina. Pour rectifier le tir, Scor devra donc revoir ses facteurs de risque et retarifer ses contrats. La rentabilité en vie sera particulièrement scrutée au deuxième trimestre par les analystes comme par les investisseurs.

