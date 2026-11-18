(Zonebourse.com) - Après l'annonce du projet de rachat d'ENPROM, Portzamparc recommande de " renforcer " l'action SPIE. Le bureau d'études vise 52 euros, soit 16% de plus que le cours du 17 novembre.

Portzamparc salue le rythme des acquisitions de SPIE. L'accord sur le rachat du groupe polonais ENPROM est intervenu deux jours après l'annonce de celui de Duflex, un spécialiste néerlandais de l'automatisation industrielle.

"Spie réalise donc une belle séquence de consolidation bolt-on portant à neuf le nombre d'opérations réalisées depuis le début de l'année pour un CA FY additionnel de c.978MEUR", écrit Vincent Guillon, analyste chez Portzamparc, dans sa note du 18 novembre.

Ce rachat étoffe les activités dans la haute tension

Avec environ 170 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, ENPROM représente à lui seul près d'un sixième du total recensé par Portzamparc. À titre de comparaison, Duflex réalise 8 millions d'euros de ventes par an. Le rachat d'ENPROM étofferait les activités de SPIE dans la haute tension en Pologne et en Allemagne.

Le bureau d'études estime que l'opération devrait accroître le bénéfice par action de Spie dès la première année de consolidation. Le prix du rachat n'a pas été communiqué. SPIE compte le financer avec ses ressources disponibles et prévoit de finaliser l'opération début 2027, sous réserve de l'accord des autorités de la concurrence

En Bourse, le titre gagne 0,76%, à 45,14 euros à 12h30.

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