Les rachats d'actions ont presque doublé en Europe en 2022 (Exane BNP Paribas)

(AOF) - Le montant des rachats d’actions en Europe a presque doublé en 2022 à 161 milliards d'euros contre 84 milliards en 2021, affirme Exane BNP Paribas dans la 4e édition de son étude " Buyback to the Future ", qui porte sur 425 grosses capitalisations européennes, incluses dans les indices nationaux de 11 pays. La tendance pour 2022 était aux larges programmes de rachat, 39% d’entre eux portant sur plus de 3% de la capitalisation d’un groupe, contre seulement 12% en 2021. 45% des grosses capitalisations ont lancé un programme de rachat d’actions l’an dernier, contre 40% en 2021.

Deux secteurs ont été particulièrement actifs, représentant presque la moitié des programmes, l'énergie et la finance, tandis que d'autres secteurs comme les services collectifs (ou " utilities ") et l'immobilier n'étaient pas représentés.

Le Royaume-Uni est le marché le plus représenté avec 38% du nominal : avec la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, quatre pays représentent 77% du nominal. L'activité a plus que doublé en Allemagne, et elle a sextuplé en Italie.

Pour Exane, cette tendance s'explique largement par la volatilité des marchés en 2022, qui a permis aux sociétés de racheter leurs propres actions à un prix abordable. Un indice pondéré de la performance des sociétés ayant procédé à des rachats d'actions permet d'affirmer qu'elles ont surperformé le marché de 7,3%.