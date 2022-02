Les propos de Bullard et l’imminence d’une guerre en Ukraine inquiètent Wall Street

Les propos du président de la Fed de St Louis ont cassé le mouvement haussier sur les actions, réduisant à néant les gains du début de semaine.

Les indices actions américains avaient bien commencé la semaine, aidés en cela par des résultats d’entreprises meilleurs qu’attendus. Malheureusement, l’inflation du mois de janvier a confirmé les inquiétudes des marchés (+7.5% sur un an, plus forte hausse depuis 40 ans). Le président de la Fed de St Louis en a profité pour justifier une hausse des taux de 100 points de base d’ici fin juin. Ses propos plus durs que d’habitude ont cassé le mouvement haussier sur les actions, réduisant à néant les gains du début de semaine. Pour ne rien arranger, le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, demandait vendredi en fin de journée à tous les citoyens américains présents en Ukraine de quitter le pays sans délai, en raison de l’imminence d’une invasion russe, peut-être même durant les Jeux Olympiques. Il n‘en fallait pas plus pour que le S&P plonge de -1.82% sur la semaine. Le Dow Jones Industrial Average perdait de son côté -1% et le Nasdaq se repliait de -2.18%. En revanche, les petites capitalisations ont fait mieux que résister aux bruits de bottes russes (Russell 2000 en hausse de +1.39%).

Les principaux indices actions asiatiques et européens sont également restés dans le vert, même s’ils ont commencé à rétrograder vendredi. Le DAX a néanmoins progressé de +2.16% sur la semaine. Le CAC40 a gagné plus modestement +0.87% et le FTSE +1.92%. En Asie, le Nikkei a pris +0.93%, tandis que le Shanghai Composite rebondissait de +3.02%, après une semaine de vacances pour cause de nouvel an chinois.

Le secteur de l’énergie toujours aussi performant

Sans réelle surprise, le cours du pétrole brut WTI a clôturé de nouveau en hausse à $93.10 le baril (+0.86%, huitième semaine positive d’affilée), dans le sillage du conflit russo-ukrainien et d’une nouvelle baisse des stocks américains, qui démontre que la demande reste bien orientée. Du coup, le secteur de l’énergie a poursuivi son bond en avant (+1.75%), signant ainsi la meilleure performance sectorielle de la semaine, juste devant les matériaux de base (+1.14%). Les valeurs financières ont fait quasiment du surplace (-0.02%). Tous les autres secteurs S&P sont retombés en territoire très négatif. Les services de communications ont affiché la pire performance hebdomadaire (-3.86%), tirés vers le bas par FB-Meta platforms (-7.40% sur la semaine, -34.73% depuis le début de l’année) et Google-Alphabet (-6.21%). Les technologies de l’information ont également vacillé (-2.91%) avec Microsoft (-3.56%) qui aurait amorcé des discussions pour une éventuelle acquisition du spécialiste de la cybersécurité Mandiant, selon Bloomberg. Les biens de consommation discrétionnaire ont également plombé le marché large. Amazon a perdu -2.76%. Le géant de l’internet serait intéressé par un rachat de Peloton Interactive (+41% WTD), firme américaine spécialisée dans les équipements sportifs tels que les vélos d’intérieur et tapis roulants connectés. Enfin, Tesla a replongé de -6.86% effaçant la plupart des gains réalisés la semaine dernière.

Taux en hausse malgré les craintes d’offensive militaire russe en Ukraine

Les tensions géopolitiques ont déclenché une réallocation brutale de capitaux vers les emprunts d’Etat, en fin de séance vendredi. Le T-note américain à 10 ans est retombé à +1.94% après avoir atteint +2.06% le matin. Globalement, cela fait quand même une progression de 2 points de base d’une semaine à l’autre. Les rendements sont également remontés sur les govies européens (+0.30% pour le Bund allemand à 10 ans, soit +9 points de base de variation hebdomadaire). Les spreads entre la référence allemande et les autres emprunts d’Etats européens ne cessent de s’écarter. Ainsi, entre l’Italie et l’Allemagne, le spread dépasse maintenant les 165 points de base, alors qu’il n’était que de 100 points de base il y a encore 6 mois.

Dans ces conditions défavorables, les obligations d’entreprise n’ont pas inversé leur tendance baissière. Les prix des titres de notation “investissement” ont baissé de -0.44% en Europe et de -0.48% Outre-Atlantique. Les obligations à haut rendement ont suivi la même trajectoire (-0.39% en Europe et -0.86% aux États-Unis). A contrario, et comme la semaine dernière, la dette émergente résiste (+0.63% en devises locales), bien que le billet vert soit reparti à la hausse (indice dollar en progression de +0.58% à 96.03). Enfin, les rumeurs de guerre aux confins de l’Europe ont redonné de l’élan au métal jaune. Le cours spot de l’or a ainsi bondi de +2.79% à $1 858.76 l’once.

