Les producteurs de schiste américains SM Energy et Civitas vont fusionner dans le cadre d'une opération de 12,8 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - SM Energy SM.N et Civitas Resources CIVI.N ont annoncé lundi qu'ils allaient fusionner dans le cadre d'une opération évaluée à environ 12,8 milliards de dollars, dette comprise, créant ainsi l'un des plus grands producteurs de pétrole indépendants des États-Unis qui détiendra une position dominante dans le bassin Permien.

Cette vente est le signe d'une reprise des transactions dans l'industrie du schiste, les entreprises cherchant à s'agrandir pour faire face à la volatilité des marchés de l'énergie et des actions.

Les producteurs américains de schiste se tournent vers les fusions, car les investisseurs préfèrent la discipline des dépenses et un rendement régulier pour les actionnaires à une croissance rapide dans un marché pétrolier incertain.

Les actionnaires de Civitas recevront 1,45 action de SM Energy pour chaque action de Civitas, ce qui leur donnera une participation d'environ 52 % dans la société issue de la fusion. Cela valorise Civitas à environ 30,29 dollars par action, soit une prime de 5 % par rapport à son cours de clôture du 31 octobre, et donne à l'opération une valeur en capital d'environ 2,81 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters.

Les actions de SM ont augmenté de 2,1 % et celles de Civitas de 2,7 % dans les échanges avant bourse.

La société issue de la fusion détiendra environ 823 000 acres nettes dans les principaux bassins de schiste des États-Unis, y compris Permian et Denver-Julesburg (DJ), et devrait générer plus de 1,4 milliard de dollars de flux de trésorerie disponible cette année.

L'entreprise fusionnée conservera le nom et le symbole SM Energy, et son siège social restera à Denver.

SM Energy prévoit d'économiser environ 200 millions de dollars par an, et potentiellement jusqu'à 300 millions de dollars, grâce à la réduction des frais généraux et des coûts d'exploitation. La société prévoit de donner la priorité au flux de trésorerie disponible afin de réduire la dette et de maintenir son dividende trimestriel de 20 cents par action.

Herb Vogel, directeur général de SM Energy, dirigera la nouvelle société. Son conseil d'administration, composé de 11 membres, comprendra six administrateurs de SM et cinq de Civitas.

L'opération devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026.