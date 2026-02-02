 Aller au contenu principal
Les producteurs de schiste américains Devon et Coterra vont fusionner dans le cadre d'une opération de 58 milliards de dollars
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 13:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails sur l'opération et les actions)

Les producteurs de schiste américains Devon Energy DVN.N et Coterra Energy CTRA.N ont annoncé lundi qu'ils allaient fusionner dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'un montant de 58 milliards de dollars, créant ainsi un producteur à grande capitalisation occupant une position dominante dans le bassin du Delaware, alors que l'industrie se consolide pour réduire les coûts et augmenter sa taille.

Dans le cadre de l'opération, les actionnaires recevront 0,70 action Devon pour chaque action détenue. Devon détiendra environ 54 % de la société issue de la fusion.

Les actions de Devon ont chuté de 3 % et celles de Coterra de 2,7 % dans les échanges de prémarché lundi, suivant une baisse de 5 % du marché pétrolier en général.

La fusion entre Devon et Coterra permet de réunir des terrains complémentaires à un moment où la sécurisation des stocks de haute qualité est une priorité et où les prix du pétrole brut restent sous pression.

Devon a déclaré que le chevauchement des actifs et des opérations augmentera le flux de trésorerie disponible et réduira les coûts, ce qui permettra de soutenir les dividendes et les rachats d'actions tout au long des cycles de prix.

L'opération représente une valeur de 21,4 milliards de dollars, selon un calcul effectué par Reuters.

Il s'agit de l'opération la plus importante dans le secteur des schistes aux États-Unis depuis que Diamondback a acquis Endeavor Energy Resources pour environ 26 milliards de dollars en 2024.

Les entreprises prévoient de conclure la fusion au cours du deuxième trimestre 2026.

La société issue de la fusion conservera le nom de Devon et s'installera à Houston, tout en maintenant une présence importante à Oklahoma City.

Clay Gaspar, directeur général de Devon, dirigera la nouvelle société, tandis que Tom Jorden, directeur général de Coterra, sera président non exécutif du conseil d'administration.

