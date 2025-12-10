Les procureurs russes demandent au tribunal de saisir les actifs du fonds américain NCH Capital, selon Kommersant

Les procureurs russes ont demandé à un tribunal de Moscou de saisir les actifs du fonds de capital-investissement américain NCH Capital en Russie, accusant les propriétaires du fonds de financer les forces militaires ukrainiennes, a indiqué mercredi le quotidien Kommersant, citant les documents du tribunal.

NCH Capital n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les procureurs ont déposé une plainte le 9 décembre contre la société NCH Capital ainsi que contre ses fondateurs George Rohr, un citoyen américain, et Moris Tabacinic, un citoyen autrichien. Rohr et Tabacinic ont fondé NCH en 1993.

AgroTerra, l'un des 20 plus grands propriétaires de terres agricoles de Russie, détenu par NCH Capital, a été placé sous la gestion temporaire de l'État par un décret du président russe Vladimir Poutine en avril 2024.

Selon Kommersant, les actifs d'AgroTerra dans sept régions de Russie centrale ont été évalués dans le procès à 73 milliards de roubles (937,10 millions de dollars). NCH Capital détient également des actifs agricoles en Ukraine, où elle est le cinquième propriétaire foncier du pays.

(1 $ = 77,9000 roubles)