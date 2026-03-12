 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les procureurs italiens demandent un procès pour Amazon et quatre dirigeants pour une fraude fiscale présumée de 1,4 milliard de dollars
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 15:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les procureurs de Milan ont demandé un procès pour l'unité européenne d'Amazon AMZN.O et quatre de ses dirigeants pour une fraude fiscale présumée d'une valeur d'environ 1,2 milliard d'euros (1,38 milliard de dollars), ont déclaré jeudi deux sources ayant une connaissance directe de l'affaire.

Cette décision est sans précédent pour une affaire de ce type en Italie, Amazon ayant accepté en décembre de payer 527 millions d'euros, y compris les intérêts, à l'Agence italienne des impôts pour régler le différend fiscal.

Dans toutes les affaires précédentes impliquant d'autres groupes internationaux, une fois le règlement conclu et le paiement effectué, les procureurs ont clos les enquêtes pénales connexes, soit par des accords de plaidoyer, soit en classant les affaires.

Cette fois-ci, cependant, les procureurs de Milan n'ont pas partagé l'approche de l'administration fiscale et ont décidé de poursuivre leur enquête, ce qui a conduit à une demande de renvoi des suspects devant un tribunal.

Amazon n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

(1 dollar = 0,8669 euro)

Valeurs associées

AMAZON.COM
210,5800 USD NASDAQ -0,97%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank