Les procureurs italiens demandent un procès pour Amazon et quatre dirigeants pour une fraude fiscale présumée de 1,4 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les procureurs de Milan ont demandé un procès pour l'unité européenne d'Amazon AMZN.O et quatre de ses dirigeants pour une fraude fiscale présumée d'une valeur d'environ 1,2 milliard d'euros (1,38 milliard de dollars), ont déclaré jeudi deux sources ayant une connaissance directe de l'affaire.

Cette décision est sans précédent pour une affaire de ce type en Italie, Amazon ayant accepté en décembre de payer 527 millions d'euros, y compris les intérêts, à l'Agence italienne des impôts pour régler le différend fiscal.

Dans toutes les affaires précédentes impliquant d'autres groupes internationaux, une fois le règlement conclu et le paiement effectué, les procureurs ont clos les enquêtes pénales connexes, soit par des accords de plaidoyer, soit en classant les affaires.

Cette fois-ci, cependant, les procureurs de Milan n'ont pas partagé l'approche de l'administration fiscale et ont décidé de poursuivre leur enquête, ce qui a conduit à une demande de renvoi des suspects devant un tribunal.

Amazon n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

(1 dollar = 0,8669 euro)