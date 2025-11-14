Les procureurs généraux des États républicains s'inquiètent de l'accord d'Union Pacific pour Norfolk Southern

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe de neuf procureurs généraux républicains a soulevé vendredi des problèmes de concurrence concernant le projet d'Union Pacific UNP.N> de racheter son plus petit rival Norfolk Southern

NSC.N dans le cadre d'une transaction de 85 milliards de dollars visant à créer le premier opérateur américain de transport ferroviaire de marchandises d'un océan à l'autre.

Dans une lettre adressée au Surface Transportation Board, dont Reuters a eu connaissance, les responsables, menés par le procureur général du Tennessee Jonathan Skrmetti et le procureur général du Kansas Kris Kobach, ont déclaré qu'ils craignaient que l'opération "n'entraîne une concentration excessive du marché qui étouffe la concurrence et entraîne par conséquent une hausse des prix, une baisse de la fiabilité et une diminution de l'innovation aux dépens des fabricants américains et, en fin de compte, des consommateurs américains."