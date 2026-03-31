Les prochains jours décisifs pour la guerre en Iran, dit Washington

Les prochains jours vont être décisifs pour l'issue de la guerre en Iran, a déclaré mardi le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, avertissant Téhéran que le conflit pouvait gagner en intensité si aucun accord n'était conclu, alors que Washington a transmis via des médiateurs un plan en 15 points.

Ces nouvelles menaces américaines interviennent après que l'Iran a attaqué dans la nuit un pétrolier battant pavillon koweïtien transportant du brut au large de Dubaï, ce qui a provoqué un incendie du navire. Téhéran a procédé à une série de frappes contre des navires marchands dans le Golfe et le détroit d'Ormuz en réponse aux opérations militaires lancées par les États-Unis et Israël le 28 février.

Le blocage de facto du détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième du transport maritime mondial d'hydrocarbures, fait flamber les cours mondial du pétrole, contraignant un nombre accru de pays à adopter des mesures pour protéger l'économie.

Après avoir reproché par le passé aux pays de l'Otan de ne pas aider à la réouverture d'Ormuz, Donald Trump s'en est pris mardi à la France, à laquelle il a reproché d'avoir interdit aux Etats-Unis d'utiliser son espace aérien pour acheminer des armes américaines pour la guerre.

L'Elysée a dit s'étonner du message publié par le président américain sur les réseaux sociaux, soulignant que Paris n'a "pas changé de position" depuis le premier jour du conflit.

Parallèlement, Israël poursuit ses opérations militaires en Iran et au Liban, dont Tsahal a envahi le Sud en dénonçant les attaques lancées par le Hezbollah. Trois casques bleus de la Force intérimaire des Nations unies (Finul) ont été tués en quelques heures dans deux explosions distinctes, dont l'origine n'a pas été établie.

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a réitéré la volonté de l'Etat hébreu de détruire les habitations situées dans les villages libanais proches de la frontière et de contrôler une "zone de sécurité" jusqu'au fleuve Litani, ravivant le spectre de l'occupation illégale du Sud-Liban entre 1982 et 2000. Un ministre a appelé à l'annexion du territoire pour faire du Litani la frontière nord d'Israël.

Plusieurs pays européens appellent dans une déclaration conjointe à des "négociations politiques directes" entre le Liban et Israël afin d'avancer vers une fin durable au conflit.

Le POINT SUR le conflit au Moyen-Orient nL8N40I22Z

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

18h02 - Plusieurs pays européens, dont la France et le Royaume-Uni, appellent Israël à "éviter toute nouvelle aggravation du conflit" au Liban, déplorant l'opération terrestre menée sur le territoire libanais.

Dans une déclaration conjointe, les chefs de la diplomatie français, britannique, belge, chypriote, croate, grec, italien, maltais, néerlandais, portugais et de l'Union européenne exhortent à la tenue de "négociations politiques directes entre le Liban et Israël, qui permettront de contribuer à mettre un terme durable à ce conflit et de créer les conditions d'une coexistence régionale pacifique".

La priorité est d'"éviter une nouvelle escalade du conflit régional avec l'Iran", est-il ajouté dans le document, relayé par le Quai d'Orsay. Les ministres des Affaires étrangères disent dans leur déclaration condamner fermement les attaques du Hezbollah menées contre Israël en soutien à l'Iran, demandant à ce qu'elles cessent "sur le champ".

17h56 - L'occupation du sud du Liban par Israël est illégale, déclare le Premier ministre canadien.

"C'est une violation de la souveraineté territoriale" du Liban, dit Mark Carney aux journalistes. "Donc nous la condamnons".

16h55 - Les cours du Brent, référence des marchés mondiaux, continuent de progresser, avec un gain de 5,66 % à 119,16 dollars le baril vers 14h55 GMT. Ils ont atteint 119,50 dollars le baril le 9 mars dernier, leur plus haut niveau depuis le début de la guerre au Moyen-Orient fin février.

16h34 - Le Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) dit qu'il va viser les entreprises américaines dans la région à compter du 1er avril en représailles aux attaques sur l'Iran, rapportent des médias d'Etat.

Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla et Boeing font partie des entreprises visées par le régime iranien.

"Ces compagnies devraient s'attendre à la destruction de leurs unités respectives en échange de chaque acte de terreur en Iran, à partir de 20h00 heures de Téhéran mercredi 1er avril", indique le communiqué du CGRI.

16h31 - Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei se trouve en Iran mais se garde d'effectuer des apparitions publiques pour des "raisons compréhensibles", déclare l'ambassadeur russe en Iran, cité par la télévision russe RTVI news.

Mojtaba Khamenei, qui a succédé à son père l'ayatollah Ali Khamenei, assassiné dès le premier jour du conflit au poste de guide suprême, n'est pas apparu en public depuis le lancement de l'offensive israélo-américaine le 28 février.

L'administration américaine a avancé l'hypothèse selon laquelle le dirigeant iranien aurait été blessé ou défiguré dans les attaques israélo-américaines contre l'Iran.

16h13 - Les premières conclusions de l'enquête sur la mort de deux casques bleus indonésiens de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) survenue lundi dans le sud du Liban indiquent que leur convoi a été touché par une explosion en bord de route, déclare Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de paix, au Conseil de sécurité des Nations unies.

16h05 - Air France annonce prolonger la suspension de ses vols en provenance et à destination de Dubaï, Ryad, Tel-Aviv et Beyrouth jusqu'au 19 avril inclus.

15h16 - La Chine et le Pakistan appellent à un cessez-le-feu immédiat et à protéger les voies de navigation dans le détroit d'Ormuz, rapportent le ministère pakistanais des Affaires étrangères et l'agence étatique Chine Nouvelle.

Cet appel a été lancé dans le cadre d'une initiative en cinq points publiée mardi par la Chine et le Pakistan pour restaurer la paix et la stabilité dans la région, selon Islamabad.

14h17 - Le chef d'état-major des armées américaines, le général Dan Caine, déclare que les Etats-Unis continuent de dégrader et de détruire les capacités militaires iraniennes.

14h17 - La France n'a pas autorisé Israël à utiliser son espace aérien pour acheminer des armes américaines destinées à la guerre contre l'Iran, apprend-on d'un diplomate occidental et de deux sources informées de la décision.

C'est la première fois que Paris émet un tel refus depuis le début de la guerre en Iran, le 28 février, ajoutent les deux dernières sources.

14h05 - Les prochains jours du conflit au Moyen-Orient seront décisifs, déclare le secrétaire à la Defense Pete Hegseth, faisant état de nombreuses désertions au sein de l'armée iranienne.

Lors d'un point de presse, il précise avoir visité des troupes américaines au Moyen-Orient au cours du week-end, ajoutant que les Etats-Unis n'excluent aucune option concernant leur utilisation.

13h30 - Le président du Conseil européen Antonio Costa déclare avoir eu un entretien téléphonique avec le président iranien Massoud Pezeshkian au cours duquel il l'a exhorté à s'engager sur la voie diplomatique et à garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz.

13h20 - Donald Trump écrit sur son réseau Social Truth que la France "n'a pas laissé les avions à destination d'Israël, chargés de matériel militaire, survoler (son) territoire".

"La France a été TRÈS PEU AIDANTE concernant le 'Boucher d'Iran', qui a été éliminé avec succès ! Les États-Unis s'en SOUVIENDRONT !!!", ajoute-t-il.

13h16 - L'Iran a exécuté deux hommes liés à l'Organisation des moudjahidines du peuple (OMPI) après avoir déjà exécuté deux hommes lundi, indique le groupe, confirmant des informations d'un média affilié au pouvoir judiciaire iranien.

13h12 - Donald Trump, dans un message publié son réseau Social Truth, exhorte les pays qui n'ont pas aidé les États-Unis lors des frappes contre l'Iran et qui ne parviennent pas à s'approvisionner en carburant pour avions à acheter du pétrole américain et à se rendre dans le détroit d'Ormuz pour "tout simplement le PRENDRE".

"Vous allez devoir apprendre à vous défendre vous-mêmes, les États-Unis ne seront plus là pour vous aider, tout comme vous n'avez pas été là pour nous. L'Iran a été, en substance, décimé. Le plus difficile est fait", écrit le président américain.

12h44 - Le gouvernement sud-africain annonce qu'il va réduire la taxe sur les carburants de 3 rands (0,15 euro) par litre, pendant un mois, afin d'atténuer l'impact de la guerre en Iran.

Les ministres des Finances et du Pétrole précisent dans un communiqué conjoint que ce dispositif de court terme est conçu pour être neutre sur le plan budgétaire, le gouvernement récupérant les recettes fiscales perdues par d'autres mécanismes.

Le communiqué ajoute que le gouvernement prépare un ensemble plus large de mesures de soutien aux ménages et aux secteurs clés de l'économie.

12h41 - La Commission européenne a adressé une lettre à la Slovaquie pour lui signifier formellement que les mesures mises en place par le pays pour réserver la vente de diesel à ses citoyens et fixer des prix des carburants plus élevés pour les véhicules immatriculés à l'étranger sont illégales, indique un porte-parole.

12h38 - Le Japon étend sa recherche de sources alternatives de brut et de naphta dans le contexte de la guerre en Iran, déclare un haut responsable du ministère de l'Industrie.

En 2025, le Japon a importé 94% de son pétrole brut du Moyen-Orient, dont 93% à travers des cargaisons ayant transité par le détroit d'Ormuz.

12h13 - Les menaces sur les usines de désalinisation iraniennes sont des menaces pour toute la région, déclare un porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, appelant toutes les parties à s'abstenir de cibler les infrastructures énergétiques et nucléaires.

L'avenir du détroit d'Ormuz doit être décidé par l'ensemble de la région, ajoute-t-il.

12h10 - Kuwait Petroleum Corp, propriétaire d'un pétrolier touché mardi par une frappe iranienne au large de Dubaï, déclare que l'équipage a éteint un incendie provoqué par l'attaque, que celle-ci n'a fait aucun blessé et qu'aucune fuite de pétrole n'est signalée.

11h49 - Le président russe Vladimir Poutine et son homologue égyptien Abdel-Fattah al Sissi ont discuté mardi par téléphone de la guerre au Moyen-Orient, rapporte l'agence TASS.

11h40 - Israël va établir une "zone tampon" dans le sud du Liban, réaffirme le ministre de la Défense Israël Katz, ajoutant que l'Etat hébreu maintiendra son contrôle sur une zone s'étendant jusqu'au fleuve Litani.

Les habitations situées dans les villages proches de la frontière avec Israël seront détruites et les 600.000 personnes qui ont été évacuées du Sud-Liban ne pourront pas revenir tant que la sécurité des habitants du nord d'Israël ne sera pas garantie, ajoute le ministre.

11h30 - Le gouvernement philippin va plafonner le prix du riz blanchi importé à 50 pesos le kilo (0,71 euro) afin de contenir les prix des denrées alimentaires, annonce le président philippin Ferdinand Marcos Jr, alors que la hausse des coûts du carburant provoquée par la crise au Moyen-Orient menace d'alimenter l'inflation.

11h25 - Les États-Unis et Israël ne veulent pas d'une normalisation des relations entre l'Iran et ses voisins, déclare le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en mettant en garde contre le risque que la guerre au Moyen-Orient ne dégénère en un conflit plus large.

11h07 - L'inflation dans la zone euro a largement dépassé en mars l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE), en raison de la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient, montrent des données préliminaires publiées par Eurostat.

L'inflation dans les 21 pays qui partagent l'euro s'est ainsi établie à 2,5% en février sur un an, après 1,9% en février, alors que les analystes tablaient sur une progression de 2,6%.

11h05 - QatarEnergy, engagé dans un contrat de long terme pour fournir du gaz naturel liquéfié (GNL) à l'italien Edison, doit encore évaluer l'impact des récentes attaques menées par l'Iran contre ses installations, déclare le directeur général de l'entreprise italienne, Nicola Monti.

Il ajoute que la suspension des livraisons de GNL par QatarEnergy, prolongée jusqu'à la mi-juin, est principalement due au blocage du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.

11h03 - L'Italie a refusé d'autoriser des avions militaires américains à atterrir sur la base aérienne de Sigonella, en Sicile, avant de se rendre au Moyen-Orient, indique une source au fait de la décision, confirmant des informations de presse.

10h54 - L'armée israélienne est prête à poursuivre ses opérations pendant encore plusieurs semaines, déclare un porte-parole.

10h53 - Des éclats de projectile tombés sur des habitations dans le sud de Dubaï ont fait quatre blessés légers et occasionné des dégâts matériels, selon le bureau des médias de l'émirat.

10h52 - Une frappe aérienne a touché un poste de contrôle conjoint de l'armée irakienne et des Forces de mobilisation populaire chiites au sud-est de Mossoul, déclarent des sources sécuritaires.

10h52 - L'une des usines de désalinisation de l'île iranienne de Qeshm est hors service depuis une frappe, indique un responsable du ministère de la Santé cité par le média Borna, ajoutant que des réparations à court terme sont impossibles.

10h21 - Les personnes accusées d'espionnage ou de coopération avec des "États hostiles" pourraient encourir la peine de mort et la confiscation de tous leurs biens en vertu d'une loi récemment durcie, déclare un porte-parole du pouvoir judiciaire iranien.

Le simple fait de partager de photos ou des vidéos susceptibles d'aider l'ennemi à cibler ses frappes pourrait être considéré comme une forme de coopération en matière de renseignement, ajoute-t-il.

09h59 - Le ministre sud-africain des Finances, Enoch Godongwana, envisage de réduire la taxe sur les carburants en raison de l'impact de la guerre en Iran, indique un haut responsable gouvernemental à Reuters.

Le ministre annoncera sa décision mardi, ajoute le responsable.

09h56 - La défense civile saoudienne indique que des débris liés à l'interception d'un drone ont fait deux blessés légers et provoqué des dégâts matériels limités dans la province de Khardj.

09h51 - Les gouvernements de l'Union européenne doivent se préparer à une perturbation "prolongée" des marchés de l'énergie en raison de la guerre en Iran, avertit le commissaire européen à l'Énergie dans un message aux ministres en amont d'une réunion d'urgence organisée mardi.

Dans cette lettre consultée par Reuters, Dan Jorgensen indique que, bien que les répercussions sur l'approvisionnement énergétique de l'Europe soient pour l'instant contenues, les gouvernements sont "encouragés à prendre des mesures en temps voulu en prévision d'une perturbation potentiellement prolongée".

09h47 - Les principales Bourses européennes tentent de préserver leur rebond de la veille avec le reflux des tensions dans l'obligataire et l'espoir d'une accalmie au Moyen-Orient.

A Paris, le CAC 40 .FCHI prend 0,24% à 7.791,10 points vers 07h30 GMT, après un rebond de 0,92% lundi. À Londres, le FTSE 100 .FTSE grignote 0,09%. A Francfort, le Dax .GDAXI abandonne 0,28%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,16%, mais le FTSEurofirst 300 .FTEU3 recule de 0,14%. Le Stoxx 600

.STOXX avance de 0,36%.

09h39 - Les défenses aériennes ont abattu un drone au Kurdistan irakien près de l'aéroport d'Erbil, indiquent des sources sécuritaires.

09h25 - Les Émirats arabes unis déclarent que leurs systèmes de défense sont en action contre des menaces de missiles et de drones en provenance d'Iran.

09h21 - Un drone s'est écrasé sans exploser dans une zone dégagée du champ pétrolifère de West Qurna-1, en Irak, rapporte l'agence de presse d'État.

09h12 - Trois navires chinois ont récemment traversé le détroit d'Ormuz, déclare un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

09h03 - Le ministre chinois des Affaires étrangères et son homologue pakistanais discuteront de la situation en Iran lors de la visite de ce dernier en Chine mardi, indique Pékin.

Les deux pays ont des positions similaires sur les principales questions internationales et régionales, déclare un porte-parole du ministère des Affaires étrangères lors d'un point de presse.

08h45 - Les principaux instituts économiques allemands ont abaissé de plus de la moitié leur prévision de croissance pour 2026, la ramenant à 0,6% contre 1,3% en septembre, en raison de la hausse des coûts de l'énergie liée à la guerre en Iran, déclarent à Reuters des sources au fait des nouvelles projections.

Selon les mêmes sources, les instituts ont également revu à la baisse leurs prévisions de croissance pour 2027, à 0,9% contre 1,4% précédemment.

08h37 - Les Gardiens de la révolution islamique déclarent avoir visé un navire dans le Golfe, selon l'agence de presse semi-officielle Tasnim.

08h25 - Le ministère indonésien des Affaires étrangères déclare qu'il condamne fermement les attaques menées lundi dans le sud du Liban, ajoutant que les opérations militaires israéliennes en cours dans le pays mettent gravement en danger les casques bleus de l'Onu.

Les attaques menées dans le courant du week-end ont tué trois Indonésiens, indique également le ministère.

08h09 - La banque centrale suédoise pourrait devoir resserrer sa politique monétaire si les risques de contagion et d'inflation durablement plus élevée augmentent, déclare son gouverneur, Erik Thedéen.

07h30 - Brunei, Etat riche en pétrole, annonce qu'il interdira à partir du 1er avril l'entrée sur son territoire des véhicules immatriculés à l'étranger dont le réservoir de carburant est rempli à moins des trois quarts, afin de préserver ses stocks.

07h23 - Le ministre iranien du Pétrole, Mohsen Paknejad, déclare son compte Telegram que les remises sur le pétrole iranien ont fortement diminué tandis que le prix moyen de vente a nettement augmenté.

07h12 - L'armée israélienne dit avoir achevé une nouvelle vague de frappes contre des cibles en Iran.

07h08 - L'Iran a exécuté deux hommes reconnus coupables de liens avec l'Organisation des moudjahidines du peuple d'Iran (OMPI) et d'implication dans plusieurs attaques, notamment un tir de lance-roquettes contre un bâtiment gouvernemental, rapporte un média affilié au pouvoir judiciaire.

Lundi, deux autres hommes liés au même groupe d'opposition ont été exécutés.

07h06 - Les autorités de Dubaï déclarent que l'incident impliquant un pétrolier koweïtien dans les eaux de la ville émiratie a été maîtrisé, sans fuite de pétrole et sans blessés.

05h21 - Quatre membres des forces israéliennes ont été tués dans des affrontements dans le sud du Liban, dit Tsahal, ajoutant que deux autres soldats ont également été blessés.

Benjamin Netanyahu a ordonné dimanche à l'armée israélienne d'élargir ce que le gouvernement israélien a décrit comme une "zone de sécurité" au Sud-Liban dans le cadre de son incursion terrestre, dénonçant des tirs de roquettes du Hezbollah.

Israël a dit la semaine dernière vouloir prendre le contrôle d'une zone s'étendant jusqu'au fleuve Litani, ravivant le spectre d'une occupation illégale du Liban comme en 1982-2000. Le ministre israélien des Finances, l'ultranationaliste Belazel Smotrich, a appelé à l'annexion du Sud-Liban pour faire du Litani la frontière nord de l'Etat hébreu.

02h49 - Donald Trump a déclaré à des conseillers qu'il était disposé à mettre fin à la campagne militaire des Etats-Unis en Iran même si le détroit d'Ormuz était toujours largement fermé, écrit le Wall Street journal, citant des représentants américains.

Selon le WSJ, Donald Trump et ses conseillers ont établi ces derniers jours qu'une mission destinée à restaurer la navigation dans le détroit d'Ormuz aurait pour conséquence de prolonger le conflit au-delà des quatre à six semaines évoquées par le passé par le président américain.

Washington veut se focaliser sur la destruction de la marine iranienne et des stocks de missiles de Téhéran, tout en intensifiant ses efforts diplomatiques afin d'obtenir la réouverture d'Ormuz, dit le journal.

Dans le cas où ces efforts ne porteraient pas leurs fruits, l'administration Trump réclamera à ses alliés européens et du Golfe qu'ils se chargent de la question, ont dit les représentants américains cités par le Wall Street Journal.

02h38 - Le prix de vente moyen de l'essence aux Etats-Unis a dépassé le seuil des 4 dollars le gallon pour la première fois depuis août 2022, montrent des données du site spécialisé GasBuddy.

02h15 - L'Iran a attaqué un pétrolier au large du port de Dubaï aux Emirats arabes unis, selon l'agence de presse officielle koweïtienne, qui cite la compagnie pétrolière publique Kuwait Petroleum Corp.

La coque du pétrolier a été endommagée. Il y a un risque de marée noire, précise l'agence de presse officielle koweïtienne.

Cet incident avait été rapporté un peu plus tôt par l'agence britannique des opérations maritimes commerciales (UKMTO).

Les autorités de Dubaï disent pour leur part avoir dépêché des équipes de pompiers pour répondre à un incendie à la suite d'une attaque de drone contre un pétrolier koweïtien situé dans les eaux de la ville. Aucun blessé n'est à signaler parmi les 24 membres d'équipage, ajoutent-elles.

L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Les autorités iraniennes n'ont pas répondu à des demandes de commentaire dans l'immédiat.

01h11 - Trois missiles balistiques lancés en direction de la région de la capitale saoudienne Ryad ont été interceptés, déclare le ministère saoudien de la Défense.

00h37 - Un projectile non-identifié a atteint un pétrolier situé à 31 milles nautiques au nord-ouest de Dubaï dans les Emirats arabes unis, rapporte l'agence britannique des opérations maritimes commerciales (UKMTO).

L'incident a provoqué un incendie mais n'a pas eu de répercussions environnementales, précise-t-on de même source. Tous les membres d'équipage sont sains et sauf.

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(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)