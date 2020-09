Les prix du pétrole reculent malgré la chute des stocks aux Etats-Unis

(AOF) - Les stocks américains de pétrole brut ont chuté de 9,362 millions de barils au cours de la semaine qui s'est terminée le 28 août 2020, selon le rapport de l'EIA, soit la sixième période consécutive de baisse, alors que le marché tablait sur un repli de 1,887 million. Dans le même temps, les stocks d'essence ont diminué de 4,320 millions de barils, alors que les marchés avaient prévu une baisse plus faible, de 3,036 millions. Toutefois, en fin d'après-midi, les cours du WTI américain et du Brent européen reculent respectivement de 1,99% et 1,51% à 41,91 et 44,89 dollar le baril.