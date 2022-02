Les prix du nickel devraient rester élevés en 2022

(AOF) - Les contrat à terme sur le nickel ont terminé hier soir sur une hausse de 1,8% à 23 398 dollars la tonne au London Metal Exchange. Cela représente une hausse de près de 13% depuis un mois, le fameux métal industriel ayant même dépassé les 24 000 dollars le 21 janvier. UBS explique que cette hausse, partagée par de nombreuses matières premières, trouve son origine dans les esures de relance chinoises, l'inflation, ou encore de la suppression des expéditions de produits raffinés en provenance de Russie.

La banque suisse estime cependant que ces facteurs macroéconomiques s'estomperont dans les mois à venir et le relâchement de l'offre entraînera une baisse des prix des métaux de base. Pas du nickel en tout cas, puisque UBS estime que ses ses fondamentaux sont les plus solides parmi les principaux métaux de base et que les prix resteront à des niveaux élevés en 2022, sous la pression notamment d'une demande chinoise en véhicules électriques soutenue et d'une croissance de l'offre en Indonésie qui "aura du mal à suivre".