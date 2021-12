Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Les prix du lithium au plus haut depuis 5 ans information fournie par AOF • 13/12/2021 à 17:35



(AOF) - Les cours du lithium ont bondi de 240% depuis le début de l'année, selon l'indice des prix établi par le cabinet de recherche Benchmark Mineral Intelligence. Les prix ont également doublé entre mai et novembre, établissant l'indice à son plus haut niveau depuis 5 ans. Les goulets d'étranglement, la chute des prix constatés pendant la crise du covid et le manque de nouveaux projets dans le secteur ont généré une baisse des approvisionnements en lithium alors que, dans le même temps, le précieux minéral, qui entre dans la composition des batteries, a vu la demande croître fortement.