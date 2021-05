Les prix du carburant au plus haut depuis 2014 aux Etats-Unis

(AOF) - Aux Etats-Unis, le prix moyen du carburant a atteint mercredi dernier les 3,008 dollars par gallon (environ 3,8 litres), soit leur plus haut niveau depuis 2014, à la suite de la cyber-attaque au rançongiciel subie par Colonial Pipeline le 7 mai dernier. Celle-ci a provoqué une pénurie de carburant dans 65% des stations-services de Caroline du Nord, et 40% en Virginie et Géorgie. Pour reprendre le contrôle de ses systèmes informatiques, le principal réseau d'oléoducs de la Côte Est américaine, long de plus de 8 800 km, aurait payé environ 5 millions de dollars en crypto-monnaies.