Les prix du carburant au Liban s'envolent de 30%

(AOF) - En proie à une crise inédite depuis de longs mois, le Liban a connu mardi une flambée de plus de 30% des prix du carburant. Celle-ci est la conséquence des pénuries dans les stations services qui ont provoqué de longues files d'attentes et ont poussé de nombreux manifestants en colère à bloquer certains axes routiers à l'aide de pneus et poubelles incendiés. A cela s'ajoute l'annonce aujourd'hui par le gouvernement libanais d'une levée partielle des subventions aux produits pétroliers.