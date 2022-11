Les prix du baril tombent à leur plus bas niveau depuis plus de 11 mois

(AOF) - Les prix du Brent et du WTI sont revenus à leurs prix d'avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Au plus bas depuis janvier 2022, le prix du baril de Brent évoluait légèrement autour des 80,6 dollars ce lundi à la mi-journée, se dépréciant de quelque 3,6%. Sur un mois, il a reculé de 13,2% mais reste supérieur de 10,6% à son prix d'il y a un an. S'agissant du WTI, la référence aux Etats-Unis, le prix du baril est au plus bas depuis la fin décembre, perdant plus de 3,6%, à 73,55 dollars. Sur un mois, la dépréciation s'élève à 13,89%, mais le prix reste 5,3% supérieur à celui d'il y a un an.

Les spécialistes s'inquiètent des retombées économiques des derniers développements en Chine. Des manifestions ont en effet eu lieu dans de nombreuses villes du pays contre la politique anti-covid du gouvernement.