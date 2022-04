Les prix des produits alimentaires au plus haut historique en mars

(AOF) - Les prix mondiaux des produits alimentaires ont bondi en mars et ont atteint leurs plus hauts niveaux jamais enregistrés, a indiqué la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. L’Indice FAO des prix des produits alimentaires a affiché une valeur moyenne de 159,3 points le mois dernier, soit une hausse de 12,6% depuis février, mois au cours duquel il avait déjà atteint niveau le plus élevé depuis sa création en 1990.

" La guerre dans la région de la mer Noire provoque des chocs dans les marchés des céréales de base et des huiles végétales ", explique l'organisation internationale. En mars, l'Indice FAO des prix des céréales a enregistré une hausse de 17,1% par rapport à février.

L'Indice FAO des prix des huiles végétales a, lui, bondi de 23,2%, porté par la hausse des cours de l'huile de tournesol, dont le premier exportateur mondial est l'Ukraine.