Les prix des produits alimentaires à un niveau record en mars

(AOF) - L’indice FAO des prix des produits alimentaires a affiché une valeur moyenne de 159,3 points en mars, progressant de 12,6% par rapport à février et affichant son niveau le plus élevé depuis sa création en 1990. Cette forte hausse s'explique principalement par la flambée des cours des céréales et des huiles végétales de respectivement 17,1% et 23,2% en raison de la guerre en Ukraine. Ce pays est en effet un important exportateur de blé et d'huile de tournesol.