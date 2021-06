Les prix de l'énergie poussent l'inflation de l'OCDE à 3,3% en avril

(AOF) - L'inflation annuelle dans la zone OCDE a augmenté à +3,3% en avril 2021, comparé à +2,4% en mars. Les prix de l'énergie ont fortement augmenté à +16,3% en glissement annuel en avril, le taux le plus élevé depuis septembre 2008, comparé à +7,4% en mars. Néanmoins, l'inflation des prix des produits alimentaires a ralenti à +1,6%, comparé à +2,7% en mars. L'évolution des prix de l'énergie et des denrées alimentaires est largement liée un effet statistique et à l'impact de la pandémie de COVID-19 il y a un an.

Hors alimentation et énergie, l'inflation annuelle de l'OCDE a également augmenté significativement à +2,4% en avril, comparé à +1,8% en mars, mais son évolution a été très contrastée selon les pays.