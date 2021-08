Les prix alimentaires en baisse pour le second mis consécutif selon la FAO

(AOF) - Les prix mondiaux des produits alimentaires de base ont baissé en juillet pour le deuxième mois consécutif, affirme l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dans on dernier rapport. L'Indice FAO des prix des produits alimentaires s'est en effet établi en moyenne à 123 points le mois dernier, cédant 1,2% par rapport à juin. Il reste en revanche supérieur de 31% à son niveau de la même période en 2020. Ce recul s'explique par la baisse des cotations de la plupart des céréales (-3%) et des huiles végétales (-1,4%) ainsi que des produits laitiers (-2,8%).