Les prix à la production aux États-Unis ont modérément augmenté en octobre, mais l'inflation s'étend à l'ensemble de l'économie

Les prix à la production aux États-Unis ont modérément augmenté en octobre, mais l’inflation à la sortie d’usine a enregistré sa plus forte hausse annuelle depuis quatre ans, ce qui renforce l’idée que la Réserve fédérale pourrait poursuivre ses hausses de taux d’intérêt après celle, largement attendue, du mois prochain.

Malgré les chiffres mensuels meilleurs que prévu publiés vendredi par le ministère du Travail, de nouveaux signes indiquent que l’inflation s’étend au-delà des produits énergétiques: les prix des denrées alimentaires ont enregistré leur plus forte hausse en huit mois, le diesel cher ayant fait grimper les coûts de transport. Les prix des biens hors alimentation et énergie ont enregistré leur plus forte hausse depuis mai.

"Ce rapport ne présente aucun aspect positif", a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS. "Il semble que les consommateurs vont devoir faire face à une nouvelle flambée de l’inflation à la consommation. Partout où l’on regarde, l’inflation progresse et aggrave encore davantage la crise du pouvoir d’achat des Américains."

L’indice des prix à la production pour la demande finale a progressé de 0,3 % le mois dernier, après une hausse révisée à la hausse de 1,4 % en septembre, a indiqué le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,4 % de l’IPP, après un bond de 1,3 % annoncé précédemment pour septembre.

L’IPP a bondi de 6,5 % en glissement annuel en octobre, soit la plus forte hausse annuelle depuis novembre 2022, après avoir progressé de 6,3 % en septembre. Ce rapport fait suite à l’annonce, cette semaine, d’une hausse des prix à la consommation en octobre supérieure aux prévisions .

Les prix à la production ont été tirés à la hausse au cours du mois par une augmentation de 0,5 % des biens. Les prix des denrées alimentaires ont bondi de 1,3 %, sous l’effet des légumes frais et secs, des poulets, des dindes et du café torréfié. Les prix des produits chimiques organiques de base ont augmenté de 3,9 %. Les prix de l’énergie ont reculé de 0,1 %, dans un contexte de baisse de 7,9 % du prix du gazole. Ce dernier a toutefois bondi de 115,2 % en glissement annuel en octobre.

Hors alimentation et énergie, les prix des biens de production ont augmenté de 0,5 %. Ces prix dits "de base" ont représenté plus de 60 % de la hausse globale des prix des biens de production le mois dernier. Les prix des biens ont progressé de 10,2 % sur les douze mois se terminant en octobre, soit la plus forte hausse en quatre ans.

Les marchés boursiers américains ont ouvert en hausse. Le dollar est resté pratiquement inchangé face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé.

HAUSSE DES COÛTS DE TRANSPORT

Les services ont augmenté de 0,2 % après avoir enregistré une accélération de 1,0 % en septembre. Ces prix sont désormais en hausse depuis cinq mois consécutifs. Une hausse de 2,0 % des coûts des services de transport et d’entreposage, principalement le transport routier de marchandises, a représenté les trois quarts de la hausse de l’inflation des services. Le transport routier de marchandises a bondi de 3,9 %.

Des hausses ont également été observées dans les coûts de vente au détail des carburants et des lubrifiants, des produits de santé, de beauté et d’optique, ainsi que dans le commerce de gros des denrées alimentaires et des boissons alcoolisées et les soins ambulatoires en milieu hospitalier. Les prix des chambres d’hôtel et de motel ont augmenté de 2,5 %, mais les tarifs aériens ont baissé de 1,2 %.

Les tarifs aériens, ainsi que les chambres d’hôtel et de motel, comptent parmi les principales composantes entrant dans le calcul des indices des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), les mesures de l’inflation suivies par la banque centrale américaine pour son objectif de 2 %. Sur la base des données de l’IPP et de l’IPC, les économistes ont estimé que l’inflation sous-jacente des PCE avait progressé de 0,3 % en octobre, après avoir augmenté dans les mêmes proportions en septembre.

Sur les douze mois clos en octobre, ils prévoient une hausse de l’inflation sous-jacente du PCE de 3,2 %, après une progression de 3,1 % en septembre.

Les chiffres élevés de l’inflation à la consommation, conjugués aux commentaires du gouverneur de la banque centrale américaine Christopher Waller , ont laissé les marchés financiers hésiter entre anticiper une hausse des taux de 25 points de base en décembre et laisser la porte ouverte à une augmentation d’un demi-point de pourcentage. Les marchés financiers anticipaient une nouvelle hausse des coûts d’emprunt en janvier, selon l’outil FedWatch du CME.

La Fed a maintenu le mois dernier son taux d’intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette comprise entre 3,75 % et 4,00 %.

"Nous nous attendons également à une hausse plus marquée des indices des prix PCE", a déclaré Ben Ayers, économiste senior chez Nationwide. "Les répercussions persistantes de la flambée des prix des carburants pourraient se prolonger jusqu’en 2027, justifiant un nouveau resserrement monétaire de la part de la Fed afin de limiter les effets de deuxième et troisième ordre sur l’inflation."