Les prix à la production aux États-Unis ont légèrement augmenté en octobre, mais l'inflation s'étend à l'ensemble de l'économie

Les prix à la production aux États-Unis ont modérément augmenté en octobre, mais l’inflation à la sortie d’usine a enregistré sa plus forte hausse annuelle depuis quatre ans, ce qui renforce l’idée que la Réserve fédérale pourrait poursuivre ses hausses de taux d’intérêt après celle, largement attendue, du mois prochain.

Malgré les chiffres mensuels meilleurs que prévu publiés vendredi par le ministère du Travail, de nouveaux signes indiquent que l’inflation s’étend au-delà des produits énergétiques, les prix des denrées alimentaires ayant connu leur plus forte hausse en huit mois, le diesel cher ayant fait grimper les coûts de transport. Les prix des biens hors alimentation et énergie ont enregistré leur plus forte hausse depuis mai.

« Ce rapport ne présente aucun aspect positif », a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS. « Il semble que les consommateurs vont devoir faire face à une nouvelle flambée de l’inflation des prix à la consommation. Partout où l’on regarde, l’inflation progresse et aggrave encore davantage la crise du pouvoir d’achat des Américains. »

L’indice des prix à la production pour la demande finale a progressé de 0,3 % le mois dernier, après une hausse révisée à la hausse de 1,4 % en septembre, a indiqué le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,4 % de l’IPP, après un bond de 1,3 % annoncé précédemment pour septembre.

L’IPP a bondi de 6,5 % en glissement annuel en octobre, soit la plus forte hausse annuelle depuis novembre 2022, après avoir progressé de 6,3 % en septembre. Ce rapport fait suite à l’annonce, cette semaine, d’une hausse des prix à la consommation en octobre supérieure aux prévisions .

Sur le mois, les prix à la production ont été tirés à la hausse par une augmentation de 0,5 % des prix des biens. Les prix des denrées alimentaires ont bondi de 1,3 %, leur plus forte hausse depuis février, sous l’effet des légumes frais et secs, des poulets, des dindes et du bœuf, ainsi que des produits laitiers, des confiseries et du café torréfié . Les prix des produits chimiques organiques de base ont augmenté de 3,9 %. Les prix de l’énergie ont reculé de 0,1 %, dans un contexte de baisse de 7,9 % du prix du gazole. Toutefois, les prix du gazole ont bondi de 115,2 % en glissement annuel en octobre.

« Le choc du diesel continue de se répercuter sur l’économie, même si ces prix se sont modérés en novembre », a déclaré Joseph Brusuelas, économiste en chef chez RSM. « Les prix des denrées alimentaires vont encore peser sur le moral des consommateurs, car ils vont continuer à augmenter à l’approche des fêtes et jusqu’en 2027. »

Le développement des infrastructures d’intelligence artificielle exerce également une pression sur l’inflation. Les prix des composants et accessoires électroniques ont augmenté de 4,2 % sur le mois et ont enregistré une accélération de 31,7 % en glissement annuel. Bien que les prix des ordinateurs et du matériel informatique soient restés inchangés, ils ont bondi de 21,4 % au cours des 12 mois précédant octobre.

Hors alimentation et énergie, les prix des biens de production ont augmenté de 0,5 % après avoir progressé de 0,3 % en septembre. Ces prix dits « de base » ont représenté plus de 60 % de la hausse globale des prix des biens de production le mois dernier . Les prix des biens ont progressé de 10,2 % au cours des douze mois clos en octobre, soit la plus forte hausse en quatre ans.

Les actions à Wall Street étaient en baisse, la démission jeudi de Jensen Huang, directeur général de Nvidia , continuant de peser sur le moral des investisseurs. Le dollar s’est apprécié face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté, le rendement des obligations à deux ans, sensibles aux taux d’intérêt, étant en passe d’enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire depuis plus de deux ans.

Inflation gauges

HAUSSE DES COÛTS DE TRANSPORT

Les prix des services ont augmenté de 0,2 % après avoir progressé de 1,0 % en septembre. Ces prix sont désormais en hausse depuis cinq mois consécutifs. Une hausse de 2,0 % des coûts des services de transport et d’entreposage, principalement le transport routier de marchandises, a représenté les trois quarts de la hausse de l’inflation des services. Le coût du transport routier de marchandises a progressé de 3,9 %.

Les prix de la vente au détail de carburants et de lubrifiants, des produits de santé, de beauté et d’optique, ainsi que ceux de la vente en gros de produits alimentaires et d’alcool ont fortement augmenté le mois dernier. Les prix des soins ambulatoires en milieu hospitalier ont rebondi de 0,8 %. Les prix des chambres d’hôtel et de motel ont augmenté de 2,5 %, tandis que le coût des services juridiques a baissé de 0,2 %. Les tarifs aériens ont baissé de 1,2 % malgré la hausse des prix du kérosène.

Les tarifs aériens, les services juridiques et les chambres d’hôtel et de motel font partie des principales composantes entrant dans le calcul des indices des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), les mesures de l’inflation suivies par la banque centrale américaine pour son objectif de 2 %.

À la suite de la publication des données de l’IPP, les économistes ont revu à la baisse leurs estimations concernant la hausse de l’inflation sous-jacente du PCE en octobre , la ramenant à environ 0,3 % contre environ 0,35 % après la publication de l’IPC. Cela marquerait la troisième hausse mensuelle consécutive de 0,3 % de l’indice des prix PCE sous-jacent, ce qui a conduit certains économistes à affirmer que la Fed prenait du retard dans la lutte contre l’inflation. La plupart estiment que des hausses mensuelles de 0,2 % ou moins sur une longue période sont nécessaires pour ramener l’inflation à l’objectif de 2 % de la Fed .

Sur les douze mois clos en octobre, ils prévoient une hausse de l’inflation PCE sous-jacente de 3,2 %, après une progression de 3,1 % en septembre.

Les chiffres élevés de l’inflation à la consommation, conjugués aux déclarations du gouverneur de la banque centrale américaine Christopher Waller , ont laissé les marchés financiers hésiter entre anticiper une hausse des taux de 25 points de base en décembre et laisser la porte ouverte à une augmentation d’un demi-point de pourcentage. Les marchés financiers anticipaient une nouvelle hausse des coûts d’emprunt en janvier, selon l’outil FedWatch du CME.

La Fed a maintenu le mois dernier son taux d’intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette comprise entre 3,75 % et 4,00 %.

« Les taux des fonds fédéraux doivent finalement se situer à au moins 100 points de base au-dessus des indicateurs d’inflation actuels pour freiner la demande, créer une marge de manœuvre et stabiliser les prix », a déclaré Carl Weinberg, économiste en chef chez High Frequency Economics. « Si nos prévisions sont exactes, cela laisse présager plusieurs hausses de 25 points de base en 2027, en plus de ce que le comité décidera lors de sa prochaine réunion. »

​