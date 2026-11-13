Les prix à la production aux États-Unis ont encore augmenté en octobre

Les prix à la production aux États-Unis ont encore progressé en octobre, enregistrant leur plus forte hausse annuelle depuis quatre ans et renforçant les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait poursuivre ses hausses de taux d'intérêt après celle, largement attendue, du mois prochain.
L'indice des prix à la production pour la demande finale a progressé de 0,3% le mois dernier, après une hausse révisée à la hausse de 1,4% en septembre, a indiqué vendredi le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,4% de l'IPP, après un bond de 1,3% en septembre.
Les prix à la production ont été tirés à la hausse le mois dernier par une augmentation de 0,5% des biens, principalement des denrées alimentaires et des produits chimiques organiques de base. Les services ont progressé de 0,2%, enregistrant ainsi une hausse pour le cinquième mois consécutif.
L'IPP a bondi de 6,5% en glissement annuel en octobre, soit la plus forte hausse annuelle depuis novembre 2022, après avoir progressé de 6,3% en septembre .
Ce rapport fait suite à l’annonce, cette semaine, d’une hausse des prix à la consommation en octobre plus forte que prévu . Les emplois non agricoles ont bondi en octobre et le taux de chômage est tombé à 4,1%, contre 4,2% en septembre, a indiqué le gouvernement la semaine dernière.
Ces éléments, combinés aux commentaires du gouverneur de la banque centrale américaine Christopher Waller, ont laissé les marchés financiers hésiter entre anticiper une hausse des taux de 25 points de base en décembre et laisser la porte ouverte à une augmentation d’un demi-point de pourcentage. Les marchés financiers anticipaient une nouvelle hausse des coûts d’emprunt en janvier, selon l’outil FedWatch du CME. La Fed a maintenu le mois dernier son taux directeur de référence, le taux au jour le jour , dans une fourchette comprise entre 3,75% et 4,00%.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer