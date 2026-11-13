Les prix à la production aux États-Unis ont encore augmenté en octobre

Les prix à la production aux États-Unis ont encore progressé en octobre, enregistrant leur plus forte hausse annuelle depuis quatre ans et renforçant les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait poursuivre ses hausses de taux d'intérêt après celle, largement attendue, du mois prochain.

L'indice des prix à la production pour la demande finale a progressé de 0,3% le mois dernier, après une hausse révisée à la hausse de 1,4% en septembre, a indiqué vendredi le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,4% de l'IPP, après un bond de 1,3% en septembre.

Les prix à la production ont été tirés à la hausse le mois dernier par une augmentation de 0,5% des biens, principalement des denrées alimentaires et des produits chimiques organiques de base. Les services ont progressé de 0,2%, enregistrant ainsi une hausse pour le cinquième mois consécutif.

L'IPP a bondi de 6,5% en glissement annuel en octobre, soit la plus forte hausse annuelle depuis novembre 2022, après avoir progressé de 6,3% en septembre .

Ce rapport fait suite à l’annonce, cette semaine, d’une hausse des prix à la consommation en octobre plus forte que prévu . Les emplois non agricoles ont bondi en octobre et le taux de chômage est tombé à 4,1%, contre 4,2% en septembre, a indiqué le gouvernement la semaine dernière.

Ces éléments, combinés aux commentaires du gouverneur de la banque centrale américaine Christopher Waller, ont laissé les marchés financiers hésiter entre anticiper une hausse des taux de 25 points de base en décembre et laisser la porte ouverte à une augmentation d’un demi-point de pourcentage. Les marchés financiers anticipaient une nouvelle hausse des coûts d’emprunt en janvier, selon l’outil FedWatch du CME. La Fed a maintenu le mois dernier son taux directeur de référence, le taux au jour le jour , dans une fourchette comprise entre 3,75% et 4,00%.