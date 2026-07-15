Les prix à la production aux États-Unis enregistrent leur plus forte baisse mensuelle depuis 14 mois, en raison de la baisse des coûts de l'énergie

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* L'indice des prix à la production recule de 0,3 % en juin, contredisant les prévisions des économistes qui tablaient sur un niveau inchangé

* La baisse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires explique la baisse mensuelle des prix à la production

* L'inflation des prix à la production progresse de 5,5 % en glissement annuel

par Lucia Mutikani

Les prix à la production aux États-Unis ont baissé de manière inattendue en juin, enregistrant leur plus forte baisse en 14 mois dans un contexte de recul du coût des produits énergétiques, ce qui confirme une fois de plus que l’inflation était en train de ralentir avant la récente escalade du conflit au Moyen-Orient.

Le rapport publié mercredi par le ministère du Travail fait suite à l’annonce, mardi, d’une baisse plus importante que prévu de l’indice mensuel des prix à la consommation le mois dernier. Ces données, associées à un ralentissement de la croissance de l’emploi en juin, ont de fait écarté toute hausse des taux d’intérêt de la part de la Réserve fédérale ce mois-ci. Ces rapports ont toutefois été éclipsés par la reprise des hostilités entre les États-Unis et l’Iran, suite à l’effondrement, la semaine dernière, d’un cessez-le-feu fragile. Les cours du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis quatre semaines après que Washington a réimposé un blocus naval à l’Iran. Le rapport sur l’indice des prix à la production a également mis en évidence de nouvelles hausses de prix liées au développement de l’intelligence artificielle, ce qui préoccupe les responsables de la banque centrale américaine. Selon les économistes, ces facteurs maintiennent la possibilité d’une hausse des taux cette année.

« Il n’y a pas de pression à court terme sur la Fed, mais le pétrole tient les rênes à plus long terme », a déclaré David Russell, responsable mondial de la stratégie de marché chez TradeStation. « Le secteur de l’énergie a sauvé la mise en juin, mais cela pourrait bien n’être plus qu’un lointain souvenir si le détroit d’Ormuz ne s’ouvre pas rapidement. »

L’indice des prix à la production pour la demande finale a reculé de 0,3 % le mois dernier, soit la plus forte baisse depuis avril 2025, après une hausse révisée à la baisse de 0,6 % en mai, a indiqué le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un PPI inchangé après une hausse de 1,1 % annoncée précédemment pour le mois de mai. Sur les douze mois clos en juin, l’IPP a progressé de 5,5 %, après une hausse de 6,0 % en mai. Une baisse de 1,4 % des prix des biens, la plus forte baisse depuis juillet 2022, explique la baisse de l’IPP sur le mois. Les prix des biens avaient augmenté de 2,3 % en mai. En juin, ils ont été pénalisés par une chute de 6,4 % du coût des produits énergétiques, qui faisait suite à un bond de 8,4 % en mai. Les prix de l’essence ont chuté de 12 %, représentant près des deux tiers de la baisse des prix des biens. Le coût du gaz naturel a baissé de 6,4 %, mais les prix de l’électricité résidentielle ont augmenté de 0,7 %. On a également observé des baisses des prix du pétrole brut ainsi que des résines et matériaux thermoplastiques. Le cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran a volé en éclats la semaine dernière après que des pétroliers commerciaux ont essuyé des tirs dans le détroit d’Ormuz, une voie d’approvisionnement vitale pour le pétrole mondial, qui est devenu l’un des principaux théâtres d’affrontement du conflit.

BAISSE GÉNÉRALISÉE DES PRIX DES DENRÉES ALIMENTAIRES

Les prix de gros des denrées alimentaires ont baissé de 0,6 %, le coût des fruits frais et des melons reculant de 2,2 %. Les prix des légumes frais et secs ont chuté de 6,0 %, tandis que le coût des céréales a plongé de 12,0 %. Des baisses ont également été observées pour les œufs, les graines oléagineuses, le bœuf, le porc et la volaille. Les marchés financiers s’attendaient à ce que la banque centrale américaine maintienne ce mois-ci son taux d’intérêt de référence au jour le jour inchangé, dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %. Les opérateurs continuaient toutefois d’anticiper une hausse des taux en septembre. L’inflation était inférieure à 2 % pour la dernière fois début 2021. Le président de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré mardi aux législateurs que la banque centrale n’avait « aucune tolérance pour une inflation durablement élevée. »

Les actions américaines ont ouvert en hausse. Le dollar est resté stable face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont peu évolué.

Hors alimentation et énergie, l’IPP des biens de base a progressé de 0,2 % après avoir augmenté de 0,7 % pendant deux mois consécutifs. Malgré le ralentissement de ce que l’on appelle l’inflation des biens de base, de nouvelles hausses de prix liées à l’IA ont été observées, le coût des ordinateurs et du matériel informatique ayant bondi de 2,5 % au cours du mois.

Le coût des services de gros a rebondi de 0,2 % après avoir reculé de 0,1 % en mai. Une hausse de 0,4 % des services commerciaux, qui mesure les marges perçues par les grossistes et les détaillants, a représenté plus de 60 % de la hausse des services. Des hausses de prix ont également été observées dans la vente au détail de meubles, de vêtements, de bijoux, de chaussures et d’accessoires, ainsi que dans les services de crédit et les soins hospitaliers. Les prix des services de courtage, de transactions et de conseil en investissement ont augmenté, les frais de gestion de portefeuille progressant de 0,5 %.

En revanche, les tarifs aériens ont baissé de 0,4 %, tandis que les prix des chambres d’hôtel et de motel ont chuté de 1,0 %. Ces éléments font partie des composantes entrant dans le calcul des indices des prix des dépenses de consommation personnelles, suivis par la Fed dans le cadre de son objectif d’inflation de 2 %.

Le gouvernement a annoncé mardi que l’indice des prix à la consommation (IPC) avait baissé de 0,4 % en juin, soit la plus forte baisse depuis avril 2020, après une hausse de 0,5 % en mai. Cette baisse, qui reflétait principalement un recul des prix de l’énergie, a ralenti la hausse annuelle de l’inflation à la consommation, la ramenant à 3,5 % contre 4,2 % en mai.

Sur la base des données de l’IPP et de l’IPC, les économistes ont estimé que l’inflation PCE sous-jacente avait augmenté de 0,2 % en juin, après une hausse de 0,3 % en mai. Cela se traduirait par une hausse de 3,3 % en glissement annuel de l’inflation PCE sous-jacente, contre 3,4 % en mai.

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