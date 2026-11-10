Les prix à la consommation aux États-Unis progressent fortement pour le troisième mois consécutif

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en octobre, dans un contexte de hausse des coûts de l'alimentation et du logement, renforçant ainsi les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale le mois prochain.

Le rapport sur l’indice des prix à la consommation publié mardi par le ministère du Travail a également révélé une forte accumulation des pressions inflationnistes sous-jacentes pour le troisième mois consécutif. Il fait suite aux données de la semaine dernière indiquant que le marché du travail avait retrouvé son élan en octobre.

L’inflation est alimentée par la guerre américano-israélienne contre l’Iran , qui a fait grimper les prix du pétrole, par les droits de douane imposés par l’administration Trump, par la résilience des dépenses de consommation et par les investissements massifs des entreprises dans les technologies d’intelligence artificielle.

La hausse du coût de la vie a contribué aux lourdes pertes subies par le Parti républicain du président Donald Trump lors des élections de mi-mandat la semaine dernière.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller , a déclaré mardi que la banque centrale américaine devrait relever ses taux le mois prochain, ajoutant qu’« une mesure plus ferme pourrait s’avérer nécessaire ». M. Waller a également évoqué la possibilité d’une hausse agressive de 50 points de base.

« La Fed semble prendre du retard face à l’inflation, et le statu quo d’octobre apparaît comme une erreur de politique monétaire », a déclaré Stephen Juneau, économiste chez Bank of America Securities. « Nous voyons un risque croissant que la Fed doive relever ses taux à nouveau en janvier, plutôt qu’en mars. »

L’IPC a augmenté de 0,4 % le mois dernier, après une hausse de 0,6 % en septembre, a indiqué le Bureau des statistiques du travail (BLS) du ministère. Il s’agit du troisième mois consécutif de hausse de 0,4 % ou plus. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,3 % de l’IPC sur le mois. Le BLS n’a pas publié les chiffres de l’inflation en glissement annuel, car la fermeture des services fédéraux de l’année dernière avait empêché la collecte des données sur les prix à la consommation en octobre 2025, ne laissant ainsi aucune base de comparaison.

Certains économistes ont utilisé la moyenne des indices de septembre et novembre 2025 pour estimer le taux de variation en glissement annuel de l’IPC d’octobre. D’autres ont eu recours à des niveaux interpolés provenant de sources indépendantes. Leurs estimations concernant l’IPC d’octobre en glissement annuel variaient entre une hausse de 3,9 % et 4,0 %. L’inflation annuelle à la consommation s’élevait à 3,7 % en septembre.

CPI monthly bar chart by item

Le poste « logement », qui comprend les loyers ainsi que les chambres d’hôtel et de motel, a représenté plus de 30 % de la hausse mensuelle de l’IPC. Les coûts du logement ont augmenté de 0,3 % après avoir progressé de 0,4 % en septembre.

Les prix des denrées alimentaires ont bondi de 0,5 % après avoir à peine augmenté au cours des trois mois précédents. Les prix en supermarché ont grimpé de 0,4 %, portés par une hausse de 0,9 % du coût du bœuf. Les prix des œufs ont augmenté de 0,6 %, tandis que ceux des fruits et légumes ont progressé de 0,6 %. Les prix des produits laitiers ont augmenté de 0,6 %. Le coût des en-cas a bondi de 1,0 %.

La hausse des prix dans les supermarchés pourrait être un premier signe indiquant que les prix élevés du diesel se répercutent sur les consommateurs. Le coût des repas à l’extérieur a également augmenté le mois dernier, les prix des repas pris hors domicile ayant progressé de 0,5 % après une hausse de 0,2 % en septembre. Le coût des repas avec service complet a bondi de 0,7 %.

« Cela pourrait enfin marquer le début d’une répercussion de la hausse des coûts de transport sur les prix des produits alimentaires », a déclaré Stephen Stanley, économiste en chef pour les États-Unis chez Santander US Capital Markets. « Si tel est effectivement le cas, ce phénomène pourrait concerner un large éventail de catégories de produits. »

Les prix de l’essence ont grimpé de 1,0 % après avoir bondi de 9,1 % en septembre. Les consommateurs ont également payé leur électricité plus cher. Bien que les prix du diesel se soient éloignés de leurs plus hauts historiques, ils restent orientés à la hausse, progressant de 2,7 % en octobre après une augmentation de 11,9 % en septembre.

Les consommateurs pourraient bénéficier d’un certain soulagement à la pompe, les cours du pétrole ayant baissé d’au moins 10 % depuis le début du mois, mais la pression ne devrait pas s’atténuer ailleurs, ont averti les économistes.

Les salaires hebdomadaires moyens, corrigés de l'inflation, ont de nouveau baissé en octobre.

D'AUTRES HAUSSES DES TAUX SONT PRÉVUES

L’IPC dit « de base », qui exclut les postes volatils que sont l’alimentation et l’énergie, a augmenté de 0,3 % en octobre pour le troisième mois consécutif. Les prévisions tablaient sur une hausse de 0,2 % de cet IPC de base en octobre. Les économistes ont estimé que l’inflation de l’IPC de base en glissement annuel s’était élevée à 2,8 % en octobre. L’inflation annuelle de l’IPC de base avait augmenté de 2,6 % en septembre.

Les marchés financiers anticipent une probabilité d’environ 89 % d’une hausse des taux de 25 points de base le mois prochain, et s’attendent à une nouvelle hausse en mars, selon l’outil FedWatch du CME Group. La Fed a maintenu le mois dernier son taux d’intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette comprise entre 3,75 % et 4,00 %. Les économistes ont indiqué que seule une forte correction sur les marchés boursiers ou un élargissement des spreads de crédit empêcherait la Fed de resserrer sa politique monétaire en décembre.

À Wall Street , les actions s’échangeaient en baisse. Elles avaient chuté la semaine dernière après que la victoire écrasante des démocrates eut attisé les craintes que de nouvelles réglementations ne viennent entamer la pérennité du « trade IA », mais elles ont rebondi lundi grâce à la baisse des cours du pétrole. Le dollar s’est apprécié face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain étaient pour la plupart en hausse.

L’inflation sous-jacente du mois dernier a été tirée par une hausse de 0,3 % du loyer équivalent des propriétaires, un indicateur correspondant au montant que les propriétaires paieraient pour louer leur logement ou percevraient en le louant. Les prix des chambres d’hôtel et de motel ont augmenté de 0,6 %. Les tarifs aériens ont progressé de 0,4 %. Le coût des services de loisirs a grimpé de 0,9 %, tandis que celui de l’assurance automobile a augmenté de 0,7 %.

Les consultations médicales et les services hospitaliers ont également renchéri. En revanche, le prix de l’assurance maladie a baissé de 1,8 %. Le BLS a mis à jour les données utilisées pour calculer cette composante. Dans l’ensemble, les prix des services hors énergie ont augmenté de 0,3 % après une hausse de 0,4 % en septembre.

Les effets des droits de douane se sont également fait sentir en octobre. Les prix des meubles et des articles ménagers ont rebondi de 0,7 % et le coût des jouets a augmenté de 1,8 %. Les ordinateurs et les périphériques ont connu de nouvelles hausses de prix, reflétant l’essor des dépenses liées à l’intelligence artificielle. Les prix des smartphones ont enregistré une hausse record de 1,4 %.

Les prix des véhicules neufs et des médicaments ont également augmenté. En revanche, les prix des voitures et camions d’occasion ont baissé de 1,2 %. Les prix des biens sous-jacents ont augmenté de 0,2 % après une hausse de 0,3 % en septembre.

Les données manquantes de l’année dernière n’ont aucune incidence sur le calcul de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), que la Fed suit pour évaluer les progrès accomplis vers son objectif d’inflation.

Sur la base des données du mois dernier, les économistes ont estimé que l’inflation PCE sous-jacente avait augmenté de 0,4 % après une hausse de 0,3 % en septembre. Sur les douze mois clos en octobre, l’inflation PCE sous-jacente devrait avoir progressé de 3,3 %, après une hausse de 3,1 % sur les douze mois clos en septembre. Ces estimations pourraient être influencées par les données sur les prix à la production du mois d’octobre, dont la publication est prévue vendredi.

« L’inflation n’est pas morte; elle est bien vivante et la crise du coût de la vie fait rage », a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS.