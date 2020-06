Les prises de bénéfices font reculer la Bourse de Tokyo

La Bourse de Tokyo a terminé mardi en léger repli, après six séances d'affilée de hausse, dans une séance marquée par des prises de bénéfices, alors que dans la nuit la Bourse de New York avait rejoint ses niveaux d'avant crise sanitaire.

L'indice Nikkei des principales valeurs japonais a clôturé en repli de 0,38% à 23.091,03 points, alors que l'indice élargi Topix a de son côté perdu 0,14% à 1.628,43 points.

Dans la nuit, Wall Street avait poursuivi sur sa lancée, le Dow Jones gagnant 1,7% tandis que le Nasdaq s'adjugeait 1,13% pour atteindre un nouveau record.

Un peu partout, les investisseurs se concentrent sur la reprise progressive de l'activité économique, mettant de côté le fait que la pandémie n'est toujours pas maîtrisée dans un certain nombre de pays, dont les Etats-Unis, ainsi que les manifestations qui secouent la première économie mondiale.

"Il y a une impression de surchauffe du marché japonais, qui incite les investisseurs à vendre malgré les nouvelles hausses observées à Wall Street", estime Mizuho Securities.

La remontée du yen par rapport au dollar, après plusieurs séances de baisse de la monnaie nippone, est également un facteur pesant sur le marché, puisqu'elle renchérit d'autant les produits japonais à l'exportation.

Du côté des valeurs

Les secteurs représentés au Nikkei ont connu des fortunes diverses mardi, les distributeurs de gaz et électricité ainsi que l'immobilier ayant les faveurs des investisseurs alors que les matériaux et les nouvelles technologies ont connu une séance plus difficile.

TEPCO MISE SUR LE VERT: le groupe de production d'énergie Tokyo Electric Power Company (TEPCO), qui produit principalement son électricité via des centrales thermiques et nucléaires, veut accélérer sa conversion vers les énergies renouvelables et investir 2.000 milliards de yens (16,35 milliards d'euros) d'ici à 2030 afin d'augmenter de 70% sa production d'électricité issue d'énergies propres. Le titre a reculé de 0,78% à 382 yens.

Du côté des devises et du pétrole

La monnaie japonaise poursuivait sa remontée face au dollar vers 06H40 GMT, à raison d'un dollar pour 107,99 yens contre 108,43 yens lundi à 21H00 GMT.

Le yen suivait la même tendance face à l'euro, qui s'échangeait pour 121,80 yens contre 122,46 yens la veille.

L'euro était de son côté en léger recul face au dollar, à raison d'un euro pour 1,1278 dollar contre 1,1294 lundi à 21H00 GMT.

Après être reparti à la baisse la veille en Europe et aux Etats-Unis, le marché du pétrole était bien orienté mardi en Asie. Vers 06H30 GMT le prix du baril de brut américain WTI prenait 1,10% à 38,61 dollars, tandis que celui du baril de Brent de la mer du Nord montait de 0,83% à 41,14 dollars.

els/evs