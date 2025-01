Les principales nominations aux Golden Globes

Une statue des Golden Globes, lors de la préparation de la 82e cérémonie à Beverly Hills, le 2 janvier 2025 ( AFP / Robyn Beck )

Voici les principales nominations pour la 82e édition des Golden Globes, qui se déroule dimanche à Beverly Hills:

- Films -

Meilleur film dramatique:

- "The Brutalist"

- "Un parfait inconnu"

- "Conclave"

- "Dune: deuxième partie"

- "Nickel Boys"

- "5 septembre"

Meilleure comédie ou comédie musicale:

- "Anora"

- "Challengers"

- "Emilia Perez"

- "A Real pain"

- "The Substance"

- "Wicked"

Meilleur acteur dramatique:

- Adrien Brody, "The Brutalist"

- Timothée Chalamet, "Un parfait inconnu"

- Daniel Craig, "Queer"

- Colman Domingo, "Sing Sing"

- Ralph Fiennes, "Conclave"

- Sebastian Stan, "The Apprentice"

Meilleure actrice dramatique:

- Pamela Anderson, "The Last Showgirl"

- Angelina Jolie, "Maria"

- Nicole Kidman, "Babygirl"

- Tilda Swinton, "La Chambre d'à côté"

- Fernanda Torres, "Je suis toujours là"

- Kate Winslet, "Lee Miller"

Meilleur acteur dans une comédie ou comédie musicale:

- Jesse Eisenberg, "A Real Pain"

- Hugh Grant, "Heretic"

- Gabriel LaBelle, "Saturday Night"

- Jesse Plemons, "Kinds of Kindness"

- Glen Powell, "Hit Man"

- Sebastian Stan, "A Different Man"

Meilleure actrice dans une comédie ou comédie musicale:

- Amy Adams, "Nightbitch"

- Cynthia Erivo, "Wicked"

- Karla Sofia Gascon, "Emilia Perez"

- Mikey Madison, "Anora"

- Demi Moore, "The Substance"

- Zendaya, "Challengers"

Meilleur acteur dans un second rôle:

- Yura Borisov, "Anora"

- Kieran Culkin, "A Real Pain"

- Edward Norton, "Un parfait inconnu"

- Guy Pearce, "The Brutalist"

- Jeremy Strong, "The Apprentice"

- Denzel Washington, "Gladiator II"

Meilleure actrice dans un second rôle:

- Selena Gomez, "Emilia Perez"

- Ariana Grande, "Wicked"

- Felicity Jones, "The Brutalist"

- Margaret Qualley, "The Substance"

- Isabella Rossellini, "Conclave"

- Zoe Saldaña, "Emilia Perez"

Meilleur(e) réalisatrice/réalisateur:

- Jacques Audiard, "Emilia Perez"

- Sean Baker, "Anora"

- Edward Berger, "Conclave"

- Brady Corbet, "The Brutalist"

- Coralie Fargeat, "The Substance"

- Payal Kapadia, "All We Imagine as Light"

Meilleur film en langue étrangère:

- "All We Imagine as Light"

- "Emilia Perez"

- "La jeune femme à l'aiguille"

- "Je suis toujours là"

- "Les Graines du figuier sauvage"

- "Vermiglio ou La Mariée des Montagnes"

Meilleure performance au box-office:

- "Alien: Romulus"

- "Beetlejuice Beetlejuice"

- "Deadpool & Wolverine"

- "Gladiator II"

- "Vice-versa 2"

- "Twisters"

- "Wicked"

- "Le robot sauvage"

Meilleur film d'animation:

- "Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau"

- "Vice-versa 2"

- "Mémoires d'un escargot"

- "Vaiana 2"

- "Wallace et Gromit : La palme de la vengeance"

- "Le robot sauvage"

- Films avec le plus de nominations -

- "Emilia Perez" - 10

- "The Brutalist" - 7

- "Conclave" - 6

- "Anora" - 5

- "The Substance" - 5

- Télévision -

Meilleure série dramatique:

- "The Day of the Jackal"

- "La Diplomate"

- "Mr & Mrs Smith"

- "Shogun"

- "Slow Horses"

- "Squid Game"

Meilleur acteur dans une série dramatique:

- Donald Glover, "Mr & Mrs Smith"

- Jake Gyllenhaal, "Présumé Innocent"

- Gary Oldman, "Slow Horses"

- Eddie Redmayne, "The Day of the Jackal"

- Hiroyuki Sanada, "Shogun"

- Billy Bob Thornton, "Landman"

Meilleure actrice dans une série dramatique:

- Kathy Bates, "Matlock"

- Emma D'Arcy, "Game of Thrones: House of the Dragon"

- Maya Erskine, "Mr & Mrs Smith"

- Keira Knightley, "Black Doves"

- Keri Russell, "La Diplomate"

- Anna Sawai, "Shogun"

Meilleure série comique ou musicale:

- "Abbott Elementary"

- "The Bear"

- "The Gentlemen"

- "Hacks"

- "Nobody Wants This"

- "Only Murders in the Building"

Meilleur acteur dans une série comique ou musicale:

- Adam Brody, "Nobody Wants This"

- Ted Danson, "Espion à l'ancienne"

- Steve Martin, "Only Murders in the Building"

- Jason Segel, "Shrinking"

- Martin Short, "Only Murders in the Building"

- Jeremy Allen White, "The Bear"

Meilleure actrice dans une série comique ou musicale:

- Kristen Bell, "Nobody Wants This"

- Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

- Ayo Edebiri, "The Bear"

- Selena Gomez, "Only Murders in the Building"

- Kathryn Hahn, "Agatha All Along"

- Jean Smart, "Hacks"

Meilleur film de télévision ou mini-série:

- "Mon petit renne"

- "Disclaimer"

- "Monstres : L'histoire de Lyle et Erik Menendez"

- "The Penguin"

- "Ripley"

- "True Detective: Night Country"

Meilleur acteur dans un film de télévision ou une mini-série:

- Colin Farrell, "The Penguin"

- Richard Gadd, "Mon petit renne"

- Kevin Kline, "Disclaimer"

- Cooper Koch, "Monstres : L'histoire de Lyle et Erik Menendez"

- Ewan McGregor, "A Gentleman in Moscow"

- Andrew Scott, "Ripley"

Meilleure actrice dans un film de télévision ou une mini-série:

- Cate Blanchett, "Disclaimer"

- Jodie Foster, "True Detective: Night Country"

- Cristin Milioti, "The Penguin"

- Sofia Vergara, "Griselda"

- Naomi Watts, "Feud: Les trahisons de Truman Capote"

- Kate Winslet, "The Regime"