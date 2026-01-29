Les principales compagnies aériennes demandent au Congrès de payer les contrôleurs aériens en cas de fermeture du gouvernement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les principales compagnies aériennes américaines ont demandé jeudi au Congrès de payer les contrôleurs aériens en cas de fermeture partielle du gouvernement, après que le secteur a subi une perturbation majeure lors d'une fermeture de 43 jours à l'automne dernier.

Le gouvernement américain pourrait à nouveau être confronté à une fermeture partielle dès samedi en raison d'un différend concernant le département de la sécurité intérieure. Airlines for America, qui représente American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines et d'autres grandes compagnies aériennes, a déclaré que "le Congrès doit comprendre les conséquences concrètes pour le public américain si les avions ne peuvent pas voler en raison d'une fermeture. Comme nous l'avons vu il y a trois mois, ces fermetures mettent à rude épreuve l'ensemble du secteur de l'aviation, affectant les voyageurs, les expéditeurs et les employés fédéraux qui veillent à la sécurité de notre système aérien".