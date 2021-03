Les primes générées par les insurtechs vont plus que doubler d'ici 2025

Jupiter Research prédit que les assureurs des secteurs de l'automobile, de l'assurance vie, de l'habitation et de la santé risquent de devenir moins attrayants pour les clients potentiels s'ils ne parviennent pas à tirer parti des avantages qu'apportent les systèmes d'intelligence artificielle à la souscription d'une assurance.

(AOF) - Une étude menée par Juniper Research, une société de recherche et d'analyse dans le domaine des technologies, a révélé que la valeur totale des primes générées par les plateformes numériques d'assurance, ou "insurtechs", dépassera 556 milliards de dollars en 2025, contre 250 milliards en 2020, soit une croissance de 123 %.

