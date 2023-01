Les prévisions nettes d'emploi dynamiques en France pour le 1er trimestre 2023 (Manpower)

(AOF) - La Prévision Nette d’Emploi en France s’affiche à +27% pour la période janvier-mars 2023, selon l’étude publiée ce matin par Manpower. Ce chiffre, stable par rapport à la même période en 2022, diminue toutefois de 7 points par rapport au trimestre précédent. Tous les secteurs affichent une Prévision Nette d’Emploi largement positive, mais les intentions d’embauche diminuent dans 7 des 9 secteurs étudiés: seuls deux secteurs progressent, celui des services et biens de consommation (+13 points) et celui du transport, de la logistique et de l’automobile (+9 points).

Le secteur de la finance et de l'immobilier affiche, de son côté, une Prévision Nette d'Emploi élevée, de +37 %. Ce chiffre diminue toutefois de 7 points en un trimestre, et de 5 points en un an. Le secteur des services de communication est celui qui affiche la plus forte baisse de ses intentions d'embauche en un trimestre : la Prévision Nette d'Emploi atteint + 8%, soit une baisse de 40 points en un trimestre.

Ce sont les entreprises de plus de 250 salariés qui affichent la Prévision Nette d'Emploi la plus positive : +31%, en baisse de 2 points en un an. Dans les entreprises de moins de 10 salariés, la Prévision Nette d'Emploi atteint +9%, en baisse de 13 points en un an