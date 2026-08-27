Les prévisions de Workday sont conformes aux estimations malgré la demande en matière d'IA, mais le cours de l'action recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture du premier paragraphe, ajout d'informations sur les actions et de détails)

Workday WDAY.O a annoncé une hausse de 12,8% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, grâce aux entreprises qui ont adopté ses logiciels de gestion financière et de ressources humaines basés sur l'IA.

L'action de la société basée à Pleasanton, en Californie, a reculé de 5% en séance prolongée après la publication de son chiffre d'affaires trimestriel et de ses prévisions de chiffre d'affaires par abonnement pour le troisième trimestre, qui ont globalement répondu aux attentes de Wall Street.

"Nous avons connu un deuxième trimestre solide, l’IA représentant plus de 25% de la valeur de nos nouveaux contrats annuels et plus de 5.500 clients utilisant désormais au moins l’un de nos agents organiques", a déclaré le directeur général Aneel Bhusri.

Malgré la transition en cours vers le cloud, Workday est confrontée à des vents contraires liés à un environnement macroéconomique difficile qui a conduit certains clients à revoir leurs budgets informatiques à la baisse et à reporter des projets logiciels de grande envergure.

Selon les analystes, la marge de manœuvre de Workday pour une nouvelle expansion de ses modules pourrait être limitée, et il pourrait s’avérer difficile de relancer la croissance de son activité "Financials" et sur les marchés internationaux, à moins que l’entreprise ne baisse ses prix.

Workday a enregistré un chiffre d’affaires total de 2,65 milliards de dollars pour le deuxième trimestre clos le 31 juillet, contre une estimation moyenne des analystes de 2,64 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un chiffre d'affaires lié aux abonnements de 2,52 milliards de dollars pour le trimestre en cours, qui s'achèvera le 31 octobre.