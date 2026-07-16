Les prévisions de résultats de Netflix déçoivent les investisseurs, le cours de l'action s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste, mise à jour des cours boursiers, ajout de détails sur l'utilisation de l'IA, paragraphes 2, 4 et 12)

* Netflix prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires de 12,86 milliards de dollars et un bénéfice par action dilué de 82 cents

* Le cours de l'action recule de près de 8 % en après-bourse

* La société réduira la fréquence de publication de ses rapports sur les heures de visionnage à une fois par an à compter de janvier 2027

par Lisa Richwine

Netflix NFLX.O a présenté jeudi des prévisions de chiffre d'affaires et de résultats pour le troisième trimestre qui se situaient en deçà des objectifs de Wall Street. Elle a également annoncé que la société réduirait la quantité d'informations communiquées sur les heures de visionnage, alors que le pionnier de la vidéo en streaming cherche de nouvelles voies de croissance dans un paysage médiatique concurrentiel.

L'action Netflix a chuté de près de 8 % en après-bourse, à 68,45 dollars.

La société a déclaré s'attendre à un chiffre d'affaires de 12,86 milliards de dollars pour la période de juillet à septembre et à un bénéfice par action dilué de 82 cents. Les analystes avaient prévu un chiffre d'affaires de 13 milliards de dollars et un BPA dilué de 84 cents, selon LSEG.

“Les prévisions pour le troisième trimestre semblent refléter à la fois la prudence de la direction et une maturation naturelle du profil de croissance, plutôt qu’une détérioration soudaine de l’activité”, a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight. Il a ajouté qu’elles “renforceraient l’idée que Netflix reste solide, mais qu’il entre dans une phase de croissance plus stable, avec une marge d’erreur considérablement réduite compte tenu des attentes toujours élevées”.

Netflix a annoncé qu’il réduirait la fréquence de publication de son rapport sur les heures de visionnage, passant de deux fois par an à une fois par an à compter de janvier 2027, “afin de rester concentré sur nos principaux indicateurs financiers: le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation”. L’entreprise a cessé de publier ses chiffres d’abonnés trimestriels en 2025.

Pour le trimestre qui vient de s’achever, le chiffre d’affaires et le bénéfice par action (BPA) de Netflix ont globalement confirmé les estimations des analystes. Le bénéfice par action s’est établi à 80 cents pour cette période de trois mois, marquée par des succès tels que la série policière “I Will Find You” et le long métrage d’animation “Swapped”. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 12,56 milliards de dollars.

“Nos performances financières restent solides et nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs annuels”, a déclaré la société dans sa lettre trimestrielle aux actionnaires.

LA CONCURRENCE S'INTENSIFIE

Netflix est confronté à une concurrence venant de tous les horizons du secteur du divertissement, qu’il s’agisse des groupes médiatiques traditionnels tels que Walt Disney DIS.N , de YouTube, dont la présence s’étend de plus en plus dans les salons, ou encore du visionnage sur mobile via des applications comme TikTok.

Avant la publication de ses résultats, le géant du streaming avait perdu plus d’un cinquième de sa valeur, les investisseurs s’inquiétant de la manière dont l’entreprise allait augmenter son chiffre d’affaires et acquérir de nouveaux clients. En avril, Netflix avait déclaré compter plus de 325 millions d’abonnés payants et disposer encore d’une marge de progression.

L’entreprise développe une activité publicitaire et propose des jeux vidéo, deux initiatives qui en sont encore à leurs débuts. Elle a réitéré ses prévisions antérieures selon lesquelles les recettes publicitaires atteindraient 3 milliards de dollars d’ici la fin de l’année. L’entreprise compte sur le nombre croissant de ses événements en direct, notamment une programmation élargie de la NFL, pour attirer davantage de recettes publicitaires.

Netflix a déclaré que l’engagement, c’est-à-dire le temps que les utilisateurs passent à regarder le service, était “satisfaisant”. Le nombre d’heures de visionnage a augmenté de 2 % au cours du premier semestre, contre 1,5 % il y a un an.

Elle a indiqué qu’elle comptait conserver son avance sur la concurrence, notamment en utilisant la technologie pour améliorer tous les aspects de son activité. L’utilisation de l’intelligence artificielle générative par les producteurs “se développe rapidement” et a déjà été mise en œuvre dans environ 300 titres, principalement en post-production, a précisé la société.