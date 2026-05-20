Les prévisions de résultats de James Hardie déçoivent en raison de la morosité du marché immobilier ; le titre recule

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* Les prévisions de bénéfices pour l'exercice 2027 sont en deçà des attentes du marché

* L'environnement opérationnel reste incertain - Directeur financier

* Les actions de Sydney ont chuté de jusqu'à 5 %

James Hardie Industries JHX.AX a annoncé mercredi des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux attentes du marché, l'inflation et les pressions sur l'accessibilité au logement pesant sur l'activité de construction résidentielle dans sa principale région, l'Amérique du Nord.

Les perspectives moroses de l'un des principaux fabricants mondiaux de fibrociment soulignent la pression à laquelle sont confrontés les fabricants de matériaux de construction en raison de la hausse des taux hypothécaires, des prix de l'immobilier et de l'accessibilité financière réduite, qui pèsent sur les activités de construction neuve, de réparation et de rénovation.

La hausse des prix de l'énergie due à la guerre américano-israélienne contre l'Iran pèse également sur le budget des ménages, incitant les propriétaires à reporter leurs projets de rénovation coûteux.

« L'environnement opérationnel reste incertain. Nous ne tablons pas sur une reprise du marché », a déclaré le directeur financier Ryan Lada dans un communiqué.

Les actions de la société cotées en Australie ont effacé leurs gains initiaux pour chuter de jusqu'à 5,1 % à 25,41 dollars australiens, atteignant leur plus bas niveau en sept semaines. Le titre a perdu environ 45 % depuis l'annonce de l'acquisition de la société américaine de terrasses et d'aménagements extérieurs AZEK en mars de l'année dernière . La société basée à Dublin prévoit un chiffre d’affaires net compris entre 5,25 et 5,41 milliards de dollars pour l’exercice se terminant en mars 2027, et un résultat d’exploitation ajusté total compris entre 1,45 et 1,50 milliard de dollars. Ces fourchettes sont toutes deux inférieures au consensus de Visible Alpha à leur point médian.

Le chiffre d'affaires net du groupe pour l'exercice clos le 31 mars a bondi de 25 % pour atteindre 4,84 milliards de dollars, grâce notamment à la contribution d'AZEK qui a permis à sa division la plus rentable, Siding & Trim, d'enregistrer une hausse de 3 % de ses ventes.

Toutefois, ce chiffre est resté en deçà des prévisions de Visible Alpha, qui s’élevaient à 4,85 milliards de dollars, en raison de la baisse des volumes de produits d’extérieur et d’intérieur, des difficultés liées aux conditions météorologiques et des pressions sur l’accessibilité financière.

Le segment Siding & Trim, qui comprend l'activité historique de fibrociment en Amérique du Nord ainsi que les activités d'AZEK, a enregistré une baisse de 5 % de son résultat d'exploitation ajusté pour l'exercice.

Son bénéfice net ajusté pour 2026 est tombé à 595,7 millions de dollars, contre 644,3 millions de dollars un an auparavant, soit un chiffre légèrement inférieur à l'estimation consensuelle de Visible Alpha, qui s'élevait à 597,7 millions de dollars.

« Les conditions du marché sont restées difficiles, avec une activité de construction modérée et des pressions persistantes sur l'accessibilité financière », a déclaré la société.