Les prévisions de Reddit pour le trimestre des fêtes de fin d'année montrent que la stratégie publicitaire de l'IA porte ses fruits

Reddit RDDT.N a annoncé jeudi un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à ses outils publicitaires alimentés par l'intelligence artificielle qui stimulent les dépenses de marketing sur la plateforme de médias sociaux.

La plateforme publicitaire de la société, optimisée par l'IA, aide les annonceurs à placer des publicités ciblées directement dans les fils de discussion pertinents de ses communautés d'intérêt, connues sous le nom de "subreddits".

Cette approche permet aux spécialistes du marketing d'exploiter les conversations des utilisateurs pour mieux les cibler.

La vaste bibliothèque de contenus de Reddit est l'un de ses précieux atouts à l'heure où les entreprises d'intelligence artificielle sont à la recherche de données pour entraîner leurs modèles de langage étendu, une technologie à la base de chatbots tels que ChatGPT, Gemini et Grok.

La société concède déjà des licences sur ses données à Google , propriété d'Alphabet ( GOOGL.O ), et à OpenAI , soutenu par Microsoft ( MSFT.O ). La semaine dernière, elle a intenté un procès à Perplexity AI et à trois autres sociétés de récupération de données, les accusant de collecter illégalement les données de Reddit .

Reddit opère sur un marché des médias sociaux très encombré, où les plateformes dominantes telles que TikTok et Meta META.O rivalisent d'agressivité pour attirer de nouveaux annonceurs grâce à leurs bases d'utilisateurs massives et à leurs outils publicitaires basés sur l'IA. Meta, qui appartient à Facebook, a publié mercredi un chiffre d'affaires optimiste pour le troisième trimestre .

Reddit s'attend à ce que les revenus du quatrième trimestre se situent entre 655 et 665 millions de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 637,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements de 275 à 285 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 258,8 millions de dollars estimés par les analystes.

Le nombre de visiteurs uniques actifs quotidiens a augmenté de 19 % pour atteindre 116 millions au cours du troisième trimestre clos le 30 septembre, tandis que le revenu moyen par utilisateur a augmenté de 41 %. La société a déclaré que sa fonction de traduction automatique prenait désormais en charge 30 langues, ce qui a permis d'augmenter le nombre d'utilisateurs sur les marchés autres que les États-Unis.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté de 68 % pour atteindre 585 millions de dollars, dépassant les estimations de 545,7 millions de dollars.