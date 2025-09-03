Les prévisions de Campbell's pour l'exercice 2026 ont été revues à la baisse en raison des pressions tarifaires et du ralentissement de la demande

Campbell's Co CPB.O a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street mercredi, sous la pression d'une faible demande de snacks et de repas prêts à consommer ainsi que de coûts plus élevés dus aux droits de douane.

Le fabricant des biscuits Goldfish et des soupes Campbell's a déclaré que la hausse du coût des matières premières, les droits de douane américains et les droits de rétorsion de l'Union européenne et du Canada pèseraient sur la rentabilité.

L'entreprise a tenté de réduire l'impact de cette hausse en gérant ses stocks, en s'approvisionnant ailleurs et en augmentant ses prix de manière sélective.

Après des années d'augmentation des prix, les consommateurs se sont détournés du grignotage, à la recherche de meilleures offres et d'options plus nutritives. Les marques principales de Kraft Heinz KHC.O et Conagra CAG.N , rivaux dans le secteur des produits alimentaires emballés, ont également connu une baisse de la demande au cours des derniers trimestres.

Campbell's a déclaré que les consommateurs restaient "délibérés dans leurs choix alimentaires"

Pour l'exercice 2026, sous les hypothèses tarifaires actuelles, Campbell s'attend à ce que les ventes nettes de produits biologiques varient entre une baisse de 1 % et une hausse de 1 %, comparativement à une baisse de 1 % signalée pour l'exercice 2025.

L'entreprise doit faire face à des coûts plus élevés pour exporter de la soupe au Canada après qu' Ottawa a augmenté les droits de douane sur certains produits américains à 35 % à compter de 25 % à compter du 1er août.

Un récent accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne ( ) prévoit des droits de douane de 15 % sur la plupart des produits de l'Union européenne entrant aux États-Unis, ce qui est inférieur aux taux proposés précédemment.

Campbell's s'attend à ce que le bénéfice annuel ajusté par action baisse de 18 % par rapport à l'année précédente pour se situer entre 2,40 et 2,55 dollars, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes qui est de 2,63 dollars, selon les données de LSEG.

Les ventes nettes du quatrième trimestre ont augmenté de 1 % pour atteindre 2,32 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux attentes de 2,33 milliards de dollars, selon les données de LSEG.