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Les prévisions de bénéfices trimestriels de Marriott sont inférieures aux estimations en raison d'une baisse du chiffre d'affaires au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 14:49
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le RevPAR au Moyen-Orient s'effondre de 43 %, selon le directeur général

* Le chiffre d'affaires des chambres de luxe progresse de 9,1 % au deuxième trimestre

* Les voyages estivaux et la Coupe du monde de la FIFA soutiennent la demande hôtelière aux États-Unis

(Ajout de détails tout au long du texte)

Marriott International MAR.O a annoncé lundi des prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre inférieures aux attentes de Wall Street,la baisse du chiffre d’affaires des chambres d’hôtel au Moyen-Orient ayantéclipsé les gains enregistrés ailleurs grâce à la Coupe du monde de football et à la demande liée aux voyages estivaux.

L'action de l'opérateur hôtelier a chuté de plus de 4,5 % en pré-ouverture.

Les perspectives du secteur du voyage restent incertaines pour le reste de l’année, car les incertitudes liées au commerce et la guerre prolongée menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran menacent les dépenses de consommation .

Les compagnies aériennes ont réduit leurs activités au Moyen-Orient, plaque tournante essentielle du tourisme mondial, ce qui a freiné la demande touristique dans toute la région.

Le directeur général Anthony Capuano a déclaré que le RevPAR — un indicateur clé du secteur hôtelier qui mesure le tarif journalier moyen et le taux d’occupation — en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) a chuté de plus de 5 %, la hausse enregistrée en Europe ayant été contrebalancée par une baisse de 43 % au Moyen-Orient.

Marriott prévoit un bénéfice par action ajusté pour le trimestre en cours compris entre 2,74 et 2,82 dollars, soit un niveau inférieur aux estimations des analystes (2,87 dollars), selon les données compilées par LSEG.

LA DEMANDE AMÉRICAINE RESTE SOLIDE

La demande aux États-Unis a fait figure d’exception par rapport aux tendances mondiales , stimulée par la Coupe du monde de la FIFA et la haute saison estivale.

Le chiffre d’affaires par chambre de Marriott aux États-Unis a augmenté de 5 % au deuxième trimestre.

Marriott, dont le siège se trouve à Bethesda, dans le Maryland, prévoit que son revenu par chambre disponible (RevPAR) progressera de 3 % à 3,5 % en 2026, contre une hausse de 2 % à 3 % prévue précédemment.

Le chiffre d’affaires par chambre dans les segments de luxe de Marriott, notamment chez des marques telles que Ritz-Carlton et Sheraton, a progressé de 9,1 %, les voyageurs aisés ne se laissant pas décourager par les incertitudes économiques .

La semaine dernière, ses concurrents Hilton HLT.N et Hyatt H.N ont également revu à la hausse leurs prévisions de chiffre d’affaires par chambre pour 2026, tout en signalant un impact négatif lié au Moyen-Orient .

La société mère de Sheraton a annoncé un bénéfice ajusté de 3,19 dollars par action au deuxième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 3,09 dollars par action. Le chiffre d'affaires pour le trimestre écoulé s'est élevé à 7,07 milliards de dollars, en deçà des prévisions de 7,2 milliards de dollars.

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