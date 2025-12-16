Les prévisions de bénéfices de Pfizer pour 2026 sont inférieures aux estimations des analystes

Pfizer prévoit une baisse de revenus de 1,5 milliard de dollars pour les produits COVID l'année prochaine

Les dépenses de R&D de Pfizer pour 2026 augmentent en raison du développement d'anticorps et de programmes cliniques

Les prévisions de revenus de Pfizer pour 2025 sont révisées à environ 62 milliards de dollars

Pfizer PFE.N a prévu mardi un bénéfice 2026 inférieur aux estimations de Wall Street , car il s'attend à une baisse des ventes de ses produits COVID et à une baisse des revenus due à la perte d'exclusivité de certains médicaments plus anciens.

Les actions de Pfizer stagnent largement depuis des années, car les ventes de ses produits COVID ont diminué et son pipeline n'a pas produit de médicament qui change la donne, comme l'ont fait certains de ses rivaux. La société vise à économiser plus de 7 milliards de dollars jusqu'en 2027 dans le cadre de ses efforts de maîtrise des coûts.

Le fabricant de médicaments a déclaré qu'il avait dépassé ses attentes en matière de réduction des coûts en 2025 et qu'il était en bonne voie pour réaliser la plupart des économies l'année prochaine. Il s'attend à une croissance de 4 % de son chiffre d'affaires opérationnel, qui exclut les produits COVID et ceux dont les brevets sont sur le point d'être retirés.

Les actions de Pfizer ont légèrement augmenté dans les échanges avant la mise sur le marché, après avoir chuté dans un premier temps.

"Ces prévisions principales sont légèrement supérieures à nos attentes... nous ne serions pas surpris de voir une modeste augmentation du BPA tout au long de l'année grâce à une meilleure gestion des coûts et aux efforts de restructuration en cours de la société", a déclaré Chris Schott, analyste chez JPMorgan, dans une note de recherche.

Le fabricant de médicaments s'attend à ce que le bénéfice ajusté par action pour 2026 se situe entre 2,80 et 3 dollars, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,05 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Il prévoit des revenus pour l'année prochaine compris entre 59,5 et 62,5 milliards de dollars, contre des estimations de 61,59 milliards de dollars. Ces prévisions tiennent compte d'une baisse d'environ 1,5 milliard de dollars du chiffre d'affaires de ses produits COVID-19 par rapport à cette année.

L'entreprise s'attend également à une baisse de revenus d'environ 1,5 milliard de dollars en raison de la perte d'exclusivité de certains produits en 2026.

Pfizer a revu ses prévisions de revenus pour 2025 à environ 62 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 61 à 64 milliards de dollars. Elle a maintenu ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'année.

L'entreprise s'attend à ce que les dépenses de R&D ajustées pour l'année 2026 se situent entre 10,5 et 11,5 milliards de dollars, soit 500 millions de dollars de plus à chaque extrémité que l'estimation pour 2025, en raison du développement d'un anticorps sous licence de 3SBio ainsi que de plusieurs programmes cliniques de Metsera.

Le mois dernier, Pfizer a conclu l'acquisition de Metsera

MTSR.O pour un montant pouvant atteindre 10 milliards de dollars, après avoir obtenu l'approbation des actionnaires, ce qui lui a permis de prendre pied sur le marché de l'obésité, qui connaît une croissance rapide, à la suite d'une féroce guerre d'enchères avec Novo Nordisk NOVOb.CO .