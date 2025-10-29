Les prévisions de bénéfices d'EBay pour le quatrième trimestre sont décevantes et les actions chutent

La société de commerce électronique eBay EBAY.O a prévu un bénéfice pour le trimestre crucial des fêtes de fin d'année inférieur aux estimations de Wall Street, dans un contexte d'incertitude macroéconomique persistante, ce qui a fait chuter ses actions de près de 6 % après la clôture de la bourse mercredi.

Les droits de douane et les modifications apportées à certaines exigences douanières aux États-Unis ont créé une grande incertitude pour les petites entreprises, tandis que les inquiétudes concernant l'escalade des prix des produits importés ont pesé sur la confiance des consommateurs.

La chute de l'action suggère que les investisseurs n'ont pas été convaincus par le potentiel de croissance d'eBay, malgré le chiffre d'affaires et le bénéfice supérieurs aux attentes pour le trimestre rapporté, a déclaré Michael Ashley Schulman, directeur d'investissement chez Running Point Capital.

Le chiffre d'affaires d'EBay au troisième trimestre s'est élevé à 2,82 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté était de 1,36 dollar par action, dépassant ainsi les estimations de Wall Street qui étaient respectivement de 2,73 milliards de dollars et de 1,33 dollar par action.

Les analystes s'interrogent toutefois sur la durabilité de la croissance récente d'eBay. La catégorie des objets de collection, l'un des principaux moteurs de la performance récente, reste difficile à prévoir, ce qui soulève des questions sur les perspectives de croissance à l'horizon 2026, en particulier si la demande ralentit, ont-ils déclaré.

EBay prévoit un bénéfice ajusté compris entre 1,31 et 1,36 dollar par action pour le quatrième trimestre, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 1,39 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

En revanche, elle prévoit un chiffre d'affaires compris entre 2,83 et 2,89 milliards de dollars pour le trimestre, supérieur à l'estimation de 2,79 milliards de dollars.

La société s'attend à ce que les revenus de l'exercice 2025 se situent entre 10,97 milliards et 11,03 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 10,85 milliards de dollars.