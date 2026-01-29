Les prévisions cloud 2026 de SAP déçoivent, les actions subissent la plus forte perte journalière depuis 2020

Le siège de SAP. (crédit : SAP)

par Leo Marchandon et Danilo Masoni

Les prévisions de chiffre d'affaires cloud de l'éditeur allemand de logiciels SAP SAPG.DE pour 2026 n'ont pas répondu aux attentes du marché jeudi et les actions de l'entreprise ont chuté de 15 %, marquant leur plus forte baisse en une journée depuis octobre 2020.

JPMorgan a noté que le carnet de commandes cloud de SAP et les prévisions de chiffre d'affaires cloud pour 2026 n'ont pas été à la hauteur des projections, ce qui a déclenché un effondrement malgré le fait que les performances de l'entreprise pour l'ensemble de l'année étaient conformes aux prévisions des analystes.

SAP est brièvement devenue la plus grande entreprise européenne en termes de capitalisation boursière en mars dernier , mais a renoncé à la couronne européenne plus tard dans l'année en raison des préoccupations concernant les effets perturbateurs potentiels de l'intelligence artificielle sur son secteur.

"SAP avait besoin d'une accélération générale pour lutter contre la baisse du sentiment sectoriel, et compte tenu des différents éléments de la mise à jour, nous voyons les actions sous-performer", a déclaré Balajee Tirupati, analyste chez Citi.

LES PRÉVISIONS CLOUD POUR 2026 NE SONT PAS À LA HAUTEUR

SAP s'attend à ce que le chiffre d'affaires du cloud augmente de 23 % à 25 % en 2026. Plus important encore, la croissance actuelle du carnet de commandes cloud ralentira légèrement en 2026 après avoir affiché une croissance de 25 % en 2025, bien que SAP s'attende à ce que la croissance totale du chiffre d'affaires s'accélère jusqu'en 2027 à mesure que de plus en plus de clients migrent vers des solutions cloud.

Dominik Asam, directeur financier de SAP, a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec des analystes que cela représentait un ralentissement plus important que prévu.

M. Asam a expliqué ce ralentissement par le fait que les clients se tournent vers des projets plus importants qui prennent plus de temps à se mettre en place, ainsi que par la demande accrue de clouds souverains motivée par les tensions géopolitiques. Selon lui, ces contrats gouvernementaux et de défense ont des cycles de vente plus longs et n'apparaissent souvent pas dans le carnet de commandes en raison de clauses de résiliation.

JPMorgan a fait remarquer que "la croissance du carnet de commandes cloud et du chiffre d'affaires cloud est en fin de compte ce qui intéresse les investisseurs", ajoutant qu'il fallait s'attendre à une réaction négative du marché.

Cette déception survient alors que les valeurs logicielles sont confrontées à des vents contraires dans l'ensemble du secteur.

Nicolas David, analyste chez Oddo BHF, a déclaré que la forte baisse reflétait "la méfiance générale du marché à l'égard des noms de logiciels" alors que les investisseurs transfèrent leurs capitaux vers les semi-conducteurs. "Dans le contexte actuel, on ne peut pas se permettre le moindre écart", a-t-il déclaré.

DES RÉSULTATS ANNUELS CONFORMES

Pour l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires du cloud a bondi de 26 % à taux de change constants pour atteindre 21 milliards d'euros, tandis que le carnet de commandes total du cloud a grimpé de 30 % pour atteindre 77,3 milliards d'euros. Le directeur général Christian Klein a déclaré que SAP Business AI est devenu un moteur de croissance, inclus dans les deux tiers des entrées de commandes cloud du quatrième trimestre.

SAP a également annoncé un programme de rachat sur deux ans d'une valeur maximale de 10 milliards d'euros.

La société basée à Walldorf a passé l'année dernière à transférer les clients des bases de données héritées vers le cloud tout en exécutant un programme de restructuration de 3,2 milliards d'euros. Parmi les principaux clients gagnés au quatrième trimestre, citons Dexco DXCO3.SA , Lockheed Martin LMT.N et Rolls-Royce RROYC.UL .

(1 $ = 0,8341 euros)

