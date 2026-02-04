Les prévisions chocs de Novo Nordisk pour 2026 indiquent que la lutte contre l'obésité s'intensifie

par Maggie Fick et Jacob Gronholt-Pedersen

Le géant danois des médicaments contre l'obésité Novo Nordisk NOVOb.CO devrait être sanctionné par les investisseurs mercredi après avoir donné des perspectives bien plus sombres que prévu pour 2026 et signalé une bataille difficile sur le marché de la perte de poids à venir alors que les prix sont sous pression.

Le fabricant de Wegovy Novo a averti mardi que les bénéfices et les ventes pourraient chuter jusqu'à 13 % en 2026, les premières baisses depuis des années, alors que la forte pression sur les prix du président américain Donald Trump s'ajoute à la concurrence féroce sur le marché de la perte de poids.

L'avertissement, qui a été lancé de manière inattendue après la clôture du marché en Europe, a fait chuter les certificats de dépôt de Novo cotés aux États-Unis de près de 15 %, réduisant ainsi à néant un début d'année prometteur, les actions s'étant redressées grâce aux fortes ventes de la nouvelle pilule Wegovy.

"Novo a fourni des prévisions choquantes pour 2026", a déclaré Markus Manns, un gestionnaire de portefeuille chez Union Investment qui détient des actions Novo et Eli Lilly LLY.N , ajoutant que la plupart des investisseurs s'attendaient à une baisse moyenne à un chiffre des ventes et des bénéfices.

"Personne n'avait prévu une baisse à deux chiffres des bénéfices."

Les actions du rival Eli Lilly et d'autres développeurs de médicaments contre l'obésité cotés en bourse aux États-Unis ont également chuté , les investisseurs s'inquiétant de l'intensification de la concurrence sur le marché de l'amaigrissement.

"Alors que nous jouissions autrefois d'une position de leader sur le marché du traitement de l'obésité, pratiquement toutes les grandes sociétés pharmaceutiques reconnaissent aujourd'hui qu'il s'agit d'un marché attrayant", ont déclaré Mike Doustdar, directeur général de Novo, et Lars Rebien Sorensen, président du conseil d'administration, dans un communiqué.

Ils ont ajouté que l'entreprise ne pouvait pas promettre un retour aux "taux de croissance extraordinaires" de ces dernières années et qu'elle devait trouver de nouveaux moyens d'atteindre davantage de patients parce que les conditions du marché avaient changé et que "la concurrence s'était intensifiée".

LES VENTES DE LA PILULE WEGOVY OFFRENT UNE "LUEUR D'ESPOIR"

Novo a déclaré qu'il s'attendait à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté et les ventes ajustées à taux de change constants diminuent tous deux de 5 à 13 % en 2026. Les ventes ont augmenté de 10 % l'année dernière et les analystes avaient, en moyenne, prévu une baisse de 2 % en 2026.

L'entreprise a déclaré que ses perspectives étaient affectées par la baisse des prix réalisés, en particulier aux États-Unis, par une concurrence féroce et par l'expiration des brevets sur le semaglutide - l'ingrédient actif de ses médicaments Wegovy et Ozempic - sur certains marchés en dehors desÉtats-Unis.

L'entreprise est également confrontée au défi que représente la préparation de médicaments copiés, 1,5 million d'Américains utilisant des versions préparées de médicaments GLP-1 pour la perte de poids.

Dans une note publiée après la publication des résultats, Barclays a déclaré que les prévisions étaient moins bonnes que prévu et que les principales actions cotées au Danemark "ouvriraient en baisse significative" mercredi, même si elles pourraient bénéficier d'un certain répit si les investisseurs considèrent les prévisions comme "prudentes".

"Nous nous attendons à ce que les haussiers suggèrent que ces prévisions de NOVOB sont un "évier de cuisine" qui sera battu, bien que nous remarquions que la même chose a été dite l'année dernière, et que cela s'est avéré ne pas être le cas", a déclaré Barclays , ajoutant que l'autre élément positif clé était la performance de la pilule Wegovy.

Novo a déclaré mardi que les prescriptions hebdomadaires de Wegovy par voie orale avaient atteint environ 50 000 au 23 janvier, bien au-delà des 20 000 par semaine selon les données de suivi du marché qui ne tiennent pas compte des ventes via des canaux de paiement en espèces tels que NovoCare et les services de télémédecine.

Markus Manns, de l'Union Investment, a reconnu que les fortes ventes de pilules, avec des consommateurs apparemment prêts à payer de leur poche, offraient "une lueur d'espoir".

L'avertissement de Novo met fin à une série de gains à deux chiffres en termes de pourcentage des bénéfices et des ventes depuis le lancement de Wegovy en juin 2021, qui a déclenché un boom de la demande de médicaments contre l'obésité et une croissance fulgurante pour l'entreprise danoise. En 2024, elle était la société cotée en bourse la plus précieuse d'Europe, avec une valeur de 600 milliards de dollars.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))