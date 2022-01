Les preneurs de risques se préparent à la reprise du Nasdaq 100 avec des ETF à effet de levier

Le Nasdaq 100 a chuté de -2,57% jeudi, à la suite des intentions exprimées par la Fed de relever ses taux d'intérêt en mars pour lutter contre l'inflation.

Le Nasdaq 100 a chuté de -2,57% jeudi, à la suite des intentions exprimées par la Fed de relever ses taux d’intérêt en mars pour lutter contre l’inflation. L’indice à forte composante technologique est en baisse de -5% cette année et à plus de -7% de son record, atteint le 22 novembre. Plus des trois quarts des composants de l’indice ont plongé en territoire rouge en 2022, avec Datadog (-24%), Zscaler (-22,05%), Atlassian Corporation (-21,65%), Align (-20,15%) et IDEXX Laboratories (-18,87%) en tête.

Le plus grand ETF exposé à l’indice, Invesco QQQ ETF (QQQ), a également chuté de -5% au cours des neuf premiers jours de négociation de l’année. Le QQQ s’est transformé en un distributeur de flux, les investisseurs ayant retiré plus de 1,5 milliard de dollars du fonds entre le 3 et le 11 janvier.

Les investisseurs téméraires ont versé 657 millions de dollars dans le ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ), dans l’espoir d’obtenir des gains plus importants en cas de retournement du Nasdaq 100. Ce FNB ProShares à effet de levier vise un rendement égal à trois fois celui du Nasdaq 100 pour une seule journée, mesuré d’un calcul de la valeur liquidative à l’autre. Jeudi, TQQQ a perdu -7,26%, soit près de 3x les pertes de son indice de référence.

