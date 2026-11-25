Les premières livraisons de médicaments génériques contre le VIH arrivent en Afrique, selon le Fonds mondial

Les premières livraisons de lenacapavir générique sont arrivées en Zambie, a annoncé mercredi le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, dont le siège est à Genève, élargissant ainsi l'accès à la prévention du VIH.

L'organisation a précisé que des livraisons sont attendues en Ouganda dans les prochains jours et au Zimbabwe au début de l'année prochaine.

L'arrivée de ces médicaments génériques intervient environ un an après la mise sur le marché en Afrique subsaharienne de la version de marque de Gilead Sciences GILD.O , a précisé le Fonds mondial.

Le lenacapavir est un médicament injectable administré deux fois par an, utilisé en prophylaxie pré-exposition (PrEP) pour prévenir l’infection par le VIH.

Les premières livraisons de génériques ont été rendues possibles grâce à des accords de licence conclus entre Gilead et des fabricants de génériques, ainsi qu’au soutien de partenaires tels que la Fondation Gates, Unitaid et la Children’s Investment Fund Foundation, a précisé le Fonds mondial.

La demande pour ce médicament a dépassé l’offre disponible et l’introduction de versions génériques devrait permettre aux pays d’élargir l’accès à ce traitement, a déclaré l’organisation.

Selon le Fonds mondial, plus de 189.000 personnes dans 10 pays avaient reçu une première dose de lenacapavir en novembre. Au total, 24 pays devraient recevoir ce médicament d’ici fin 2026.

Le Fonds mondial prévoit de fournir quatre fois plus de lenacapavir en 2027 qu’en 2026, les produits génériques représentant une part croissante des approvisionnements aux côtés de la version de marque de Gilead Sciences.

Le Fonds mondial et le gouvernement américain se sont fixé pour objectif de faire bénéficier au moins 3 millions de personnes du lenacapavir d’ici fin 2028.

Des livraisons supplémentaires de lenacapavir générique vers davantage de pays sont prévues au premier trimestre 2027.