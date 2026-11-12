Les premières émissions obligataires d'Alphabet à Hong Kong et à Singapour ont attiré plus de 7 milliards de dollars de commandes

Les premières émissions obligataires en dollars de Hong Kong et de Singapour de GOOGL.O , la société mère de Google, ont attiré jeudi des ordres d’achat totalisant plus de 7 milliards de dollars, y compris ceux des banques arrangeuses des opérations, selon les statistiques actualisées consultées par Reuters.

Alphabet visait 3 milliards de dollars grâce à ces émissions combinées d’obligations en dollars de Hong Kong et en dollars de Singapour, avait rapporté Reuters mercredi . La société envisageait des montants minimaux de 8 milliards de dollars de Hong Kong pour la partie en dollars de Hong Kong et de 1,5 milliard de dollars de Singapour pour la partie en dollars de Singapour.

La forte demande donne à Alphabet la flexibilité nécessaire pour augmenter son financement prévu alors qu’elle accélère ses investissements dans les infrastructures d’IA, même si la récente volatilité des valeurs technologiques a rendu les investisseurs plus sélectifs.

Les ordres pour l’émission en trois volets en dollars de Hong Kong ont dépassé 32,5 milliards de HK$ (4,1 milliards de $), contre plus de 24 milliards de HK$ plus tôt dans la journée. Le carnet de commandes comprend 13,23 milliards de HK$ provenant des co-chefs de file.

Les ordres pour l’émission en dollars de Singapour, divisée en quatre tranches, ont dépassé 4 milliards de dollars de Singapour (3,1 milliards de dollars américains), dont 965 millions de dollars de Singapour provenant des co-chefs de file, contre plus de 2,5 milliards de dollars de Singapour plus tôt dans la journée.

Alphabet a fixé ses fourchettes de prix définitives pour ses tranches en dollars de Hong Kong à 4,35 % pour la tranche à échéance 2028, 4,70 % pour la tranche à échéance 2031 et 5,20 % pour la tranche à échéance 2036. Ces taux définitifs sont inférieurs aux fourchettes initiales, qui s’élevaient respectivement à 4,60 %, 5,00 % et 5,50 %.

Elle a fixé les fourchettes de prix définitives pour ses tranches en dollars de Singapour à 2,50 % pour la tranche à échéance 2028, 3,00 % pour la tranche à échéance 2031, 3,40 % pour la tranche à échéance 2036 et 3,80 % pour la tranche à échéance 2056. Les taux définitifs se sont avérés plus serrés que les fourchettes initiales, fixées respectivement à 2,75 %, 3,25 %, 3,65 % et 4,00 %.

HSBC HSBA.L et JPMorgan JPM.N sont les coordinateurs mondiaux conjoints. Pour les obligations en dollars de Hong Kong, la Bank of China (Hong Kong), l’ICBC et Standard Chartered STAN.L organisent la vente. DBS DBSM.SI , OCBC OCBC.SI et United Overseas Bank UOBH.SI organiseront la vente des obligations en dollars de Singapour.

Ces obligations, dont le règlement est prévu le 19 novembre et qui devraient être notées Aa2 par Moody's et AA+ par S&P, contribueraient à étendre et à diversifier la présence géographique d'Alphabet sur le marché de la dette.

La semaine dernière, Alphabet a levé 6 milliards d’euros (6,7 milliards de dollars) grâce à une émission d’obligations libellées en euros. La société a également vendu 25 milliards de dollars d’obligations en dollars américains en août, ainsi que 5,5 milliards de dollars australiens (3,8 milliards de dollars américains) d’obligations en dollars australiens au cours du même mois.

(1 dollar américain = 7,8441 dollars de Hong Kong)

(1 dollar américain = 1,2848 dollar de Singapour)