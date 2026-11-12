Les premières émissions obligataires d'Alphabet à Hong Kong et à Singapour ont attiré environ 5 milliards de dollars de précommandes

Les premières émissions obligataires en dollars de Hong Kong et de Singapour d’ GOOGL.O , la société mère de Google, ont attiré jeudi matin des ordres d’achat totalisant environ 5 milliards de dollars , y compris ceux des banques arrangeuses des opérations, selon les statistiques consultées par Reuters.

La forte demande donne à Alphabet la flexibilité nécessaire pour augmenter son financement prévu alors qu’elle accélère ses investissements dans les infrastructures d’IA, même si la récente volatilité des valeurs technologiques a rendu les investisseurs plus sélectifs.

Les ordres pour l'émission en trois tranches en dollars de Hong Kong ont dépassé 24 milliards de HK$ (3,1 milliards de dollars), dont 12,78 milliards de HK$ provenant des co-chefs de file.

Les ordres pour l’émission en dollars de Singapour, divisée en quatre tranches, ont dépassé 2,5 milliards de dollars (1,9 milliard de dollars), dont 790 millions de dollars singapouriens provenant des co-chefs de file.

Alphabet avait fixé ses fourchettes de rendement initiales — qui constituent une première indication du rendement offert aux investisseurs — à 4,60 % pour la tranche en dollars de Hong Kong à échéance 2028 , à 5,00 % pour la tranche à échéance 2031 et à 5,50 % pour la tranche à échéance 2036 , selon la fiche de conditions consultée par Reuters plus tôt jeudi.

Pour les obligations en dollars de Singapour, les indications initiales s’élevaient à 2,75 % pour la tranche à échéance 2028 , 3,25 % pour celle à échéance 2031 , 3,65 % pour celle à échéance 2036 et 4,00 % pour celle à échéance 2056 , selon ce document.

Alphabet envisageait des montants minimaux de 8 milliards de HK$ pour la partie en dollars de Hong Kong et de 1,5 milliard de S$ pour la partie en dollars de Singapour, a rapporté Reuters mercredi. Les montants définitifs de l’opération et les taux d’intérêt n’étaient pas immédiatement disponibles.

HSBC HSBA.L et JPMorgan JPM.N sont les coordinateurs mondiaux conjoints. Pour les obligations en dollars de Hong Kong, la Bank of China (Hong Kong), l’ICBC et Standard Chartered organisent la vente. DBS, OCBC et United Overseas Bank organiseront la vente des obligations en dollars de Singapour.

Ces obligations, dont le règlement est prévu le 19 novembre et qui devraient être notées Aa2 par Moody’s et AA+ par S&P, contribueraient à élargir et à diversifier la présence géographique d’Alphabet sur le marché de la dette.

La semaine dernière, Alphabet a levé 6 milliards d’euros (6,7 milliards de dollars) grâce à une émission d’obligations libellées en euros. La société a également vendu 25 milliards de dollars d’obligations en dollars américains en août, ainsi que 5,5 milliards de dollars australiens (3,8 milliards de dollars) d’obligations en dollars australiens au cours du même mois.

(1 $ = 7,8448 dollars de Hong Kong)

(1 $ = 1,2849 dollars de Singapour)