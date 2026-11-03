Les poursuites judiciaires liées aux feux de forêt engagées par une entreprise de services publics détenue par Berkshire sont renvoyées devant la Cour suprême de l'Oregon

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* La Cour suprême de l'Oregon va examiner l'appel des victimes des incendies

* Les victimes des incendies cherchent à faire réviser les jugements rendus à la suite des feux de forêt de 2020

* PacifiCorp affirme que les différences entre les incendies de forêt ont compromis les demandes d'indemnisation

* Le directeur général de Berkshire affirme que l'importante exposition aux risques d'incendies de forêt perturbe le "pacte réglementaire"

par Jonathan Stempel

La Cour suprême de l’Oregon examinera mardi un verdict qui pourrait exposer PacifiCorp, la filiale de Berkshire Hathaway BRKa.N , à des dommages-intérêts potentiels de plusieurs dizaines de milliards de dollars en raison de son rôle dans quatre incendies de forêt survenus en 2020 dans l’Oregon .

Des habitants et des chefs d’entreprise de l’Oregon cherchent à faire annuler une décision rendue par une cour d’appel d’instance intermédiaire de l’État, qui a annulé 1,25 milliard de dollars de dommages-intérêts à la charge de PacifiCorp en raison d’une erreur dans les instructions données aux jurés.

Les plaignants ont affirmé que les équipements de ce fournisseur d’électricité basé à Portland et sa négligence, qui l’a empêché de couper les lignes électriques lors d’une tempête de vent survenue pendant le week-end de la Fête du Travail, avaient provoqué les incendies de Santiam Canyon, d’Echo Mountain Complex, de South Obenchain et l'incendie 242, causant des dégâts à plus de 2 000 propriétés.

PacifiCorp a nié toute négligence et a déclaré que les victimes ne devaient pas intenter de recours collectif, car les incendies se trouvaient à plus de 100 miles (161 km) les uns des autres.

En 2023, au cours de la première phase du procès, les jurés ont estimé que PacifiCorp était responsable des quatre incendies, après que le juge Steffan Alexander, de la cour de circuit du comté de Multnomah, leur eut indiqué qu’ils "pouvaient considérer que les éléments de preuve présentés au procès s’appliquaient à tous les membres du groupe".

Le juge a ensuite présidé une série de "mini-procès" au cours desquels 201 plaignants se sont vu accorder 1,25 milliard de dollars, notamment au titre du préjudice moral. Plus de 1 000 autres plaignants attendent toujours leur procès.

Mais le 8 avril, la Cour d’appel de l’Oregon a annulé le verdict de responsabilité rendu par le jury ainsi que les jugements, estimant qu’une grande partie des éléments de preuve concernait "des questions spécifiques relatives à des feux de forêt particuliers" et à des foyers d’incendie au sein du plus grand incendie, celui de Santiam Canyon. Elle a également suggéré au juge Alexander de réexaminer la certification du recours collectif, ramenant ainsi le litige à la case départ.

Les recours collectifs peuvent permettre d’obtenir des indemnisations plus importantes à moindre coût que si les plaignants devaient intenter des actions individuelles. La Cour suprême de l’État pourrait rétablir les jugements, ou confirmer la décision de la cour d’appel et renvoyer l’affaire devant le juge Alexander.

COMPROMETTRE LE "PACT RÉGLEMENTAIRE"

Greg Abel, directeur général de Berkshire, a déclaré que les importantes indemnités versées à la suite des feux de forêt mettent en péril le "pacte réglementaire" en vertu duquel les services publics acceptent une surveillance étroite de la part des pouvoirs publics, en contrepartie de quoi ils sont autorisés à générer des rendements raisonnables sur le capital investi et à consacrer davantage de moyens aux infrastructures dont les clients ont besoin.

Cependant, autoriser les services publics à facturer davantage leurs clients suscite souvent l’opposition des régulateurs et des responsables politiques, qui ne souhaitent pas voir les tarifs augmenter.

En cherchant à rétablir le verdict initial du jury, les avocats des victimes des incendies ont fait valoir que la cour d’appel avait eu tort de se concentrer sur une seule phrase isolée figurant dans les instructions données par le juge Alexander au jury.

Les avocats ont fait valoir que les éléments de preuve communs aux différents incendies comprenaient la décision de PacifiCorp de lésiner sur la sécurité en omettant d’isoler les lignes électriques, d’élaguer les arbres et la végétation, ou de mettre en place un plan permettant de couper le courant de manière proactive avant qu’il ne soit trop tard.

PacifiCorp a rétorqué que les instructions du juge Alexander ignoraient des "différences cruciales" entre les incendies et dispensaient à tort les victimes de l’obligation de prouver le bien-fondé de leurs demandes individuelles.

Au 30 juin, PacifiCorp avait conclu des accords à l’amiable d’un montant total d’environ 2,3 milliards de dollars avec des plaignants victimes d’incendies de forêt n’appartenant pas au groupe certifié.

Elle a également accepté en février de verser 575 millions de dollars afin de régler les réclamations du gouvernement américain concernant six feux de forêt survenus dans l’Oregon et en Californie et ayant ravagé des terres fédérales.

Berkshire, alors dirigée par Warren Buffett, avait racheté PacifiCorp pour 5,1 milliards de dollars en 2006.