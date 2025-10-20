Les positions courtes sur l'or sont fortement en baisse mais ne sont pas encore éliminées : S3

Les principaux indices boursiers américains se redressent; le Nasdaq progresse de ~1,5 %, le Russell 2000 de ~1,7 %

La technologie gagne le plus parmi les secteurs du S&P, la consommation de base est le plus grand perdant

L'or augmente de plus de 2 %, le bitcoin de plus de 1 %; le dollar est à peu près stable, le brut perd environ 1 %

Le rendement du Trésor américain à 10 ans est en baisse à ~3,997%

20 octobre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante: .

LES POSITIONS COURTES SUR L'OR SONT FORTEMENT EN BAISSE MAIS PAS ENCORE ÉLIMINÉES: S3

Alors que l'or a progressé de plus de 60% en 2025 et de plus de 27% au cours des 30 derniers jours, Ihor Dusaniwsky, responsable de l'analyse prédictive chez S3 Partners, a écrit vendredi en fin de journée qu'en dépit d'un mal de tête de 24 carats, les vendeurs à découvert n'ont pas abandonné les actions liées au métal précieux.

Les vendeurs à découvert d'or ont perdu environ 9 milliards de dollars, soit 93 %, depuis le début de l'année, et 5,1 milliards de dollars, soit 34 %, au cours des 30 derniers jours, selon M. Dusaniwsky. Il a écrit que 73 % de toutes les actions aurifères vendues à découvert n'étaient pas rentables depuis le début de l'année, et que 94 % de chaque dollar vendu à découvert représentait une opération perdante.

Depuis le récent creux de l'or, le 19 août, les pertes des vendeurs à découvert se sont aggravées, 77 % des actions à découvert n'étant pas rentables et 99 % de chaque dollar vendu à découvert étant une opération perdante.

"Mais nous constatons toujours une augmentation des ventes à découvert dans le secteur des actions aurifères, les vendeurs à découvert cherchant un repli dans ce rallye. Mais comme ces pertes continuent de s'accumuler, nous devrions voir la couverture des positions courtes commencer à pousser les prix des actions aurifères encore plus haut", a écrit M. Dusaniwsky, qui estime que le total des positions courtes sur l'or est actuellement de l'ordre de 18,5 milliards de dollars.

Les titres les plus vendus dans le secteur sont Newmont Corp

NEM.N et Agnico Eagle Mines AEM.N AEM.TO avec respectivement 2,19 milliards de dollars et 1,32 milliard de dollars d'intérêts à court terme. La deuxième société la plus vendue est Kinross Gold KGC.N K.TO , avec un intérêt à court terme de 750,4 millions de dollars.

Les actions de Newmont, en hausse de 3,6 % lundi, ont augmenté de plus de 152 % depuis le début de l'année, tandis que les actions américaines d'Agnico Eagle sont en hausse de 1,6 % pour la journée et ont augmenté de plus de 126 % depuis le début de l'année.

Après avoir récemment atteint des records successifs, l'or au comptant XAU= est en hausse de 2,3 % lundi et de plus de 65 % depuis le début de l'année.

(Sinéad Carew)

