Les portefeuilles de Roland Laskine : Une situation d’entre-deux éprouvante pour l’ensemble des investisseurs

Le 9 juin 2023

Comment bâtir une stratégie d'investissement de long terme dans le contexte actuel ? L'indice CAC 40 évolue depuis le début du mois de juin à l'intérieur d'une fourchette étroite comprise en 7.200 et 7.300 points. A ces niveaux les valeurs françaises n'ont pas suffisamment baissé pour susciter les évocations acheteuses audacieuses. Les plus hauts absolus atteints fin avril sont par ailleurs tout proches et poussent les investisseurs à redouter une correction de plus forte ampleur en raison de la multiplication des signes de ralentissement de la croissance un peu partout dans le monde. Outre-Atlantique, le Nasdaq qui avance depuis le début de l'année à un rythme impressionnant semble disposé à se calmer, mais à plus de 13.200 points l'indice riche en valeurs technologiques affiche toujours un gain de 25% depuis le début de l'année. A de tels niveaux, peu de place, là aussi, pour des achats sur repli. On comprend dans ces conditions mieux le sentiment d'entre-deux qui domine en Bourse, avec des actions qui ne veulent pas vraiment baisser, mais qui manquent de véritables catalyseurs pour partir à l'assaut de nouveaux sommets.

Difficile, en effet de s'engager la fleur au fusil dans une stratégie d'achat agressive au moment où les dernières nouvelles tombées sur les téléscripteurs annoncent l'entrée de la zone euro en récession, avec deux trimestres complets de contraction de l'activité : -0,1% pour le quatrième trimestre de 2022 et autant pour les trois premiers mois de 2023. La dégradation est faible, mais elle correspond à la définition d'une entrée en récession marquée par deux trimestres consécutifs de recul de la croissance. Tous les économistes de marché savent qu'il suffit que l'économie allemande retrouve des couleurs cet été pour que l'ensemble de la zone euro sorte de cette mauvaise passe, mais le coup est rude pour les investisseurs. Ceux-ci ont besoin de visibilité, surtout sur les perspectives de poursuite de la progression des bénéfices des entreprises.

Et, comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, le trouble est renforcé par une hausse des taux à long terme : le rendement des emprunts d'état français à 10 ans est revenu hier à 3% en séance et son équivalent américain le T-bond de même durée a touché les 3,8%. Le fait que l'économie ralentisse ne constitue en effet pas un argument suffisant pour justifier d'entrer dans une phase d'assouplissement monétaire de la part des banques centrales. Même si les tensions sur les prix ont tendance à se calmer, la progression des prix reste encore trop éloignée de l'objectif de 2% que visent à la fois la Fed et la BCE. L'inconfort auquel les marchés sont confrontés porte désormais un nom, il s'agit de la menace tant redoutée d'une stagflation : une conjoncture marquée à la fois par une croissance quasi-nulle et des prix qui continuent de grimper dans les rayons des supermarchés.

En attendant la réunion des comités monétaires des deux grands instituts d'émission les 14 et 15 juin, les gestionnaires de fonds se font tout petit et pensent déjà à la rédaction des comptes rendus de gestion semestriels qu'il faudra remettre à la clientèle fin juin. Exercice en effet délicat ! Nous sommes bien placés pour en parler, nous qui sommes restés à la traîne du CAC 40 dès les premières semaines de l'année. Même si nous avons ces derniers temps réduit notre retard par rapport à l'indice phare de la Bourse de Paris, les graphiques ci-dessus montrent un décrochage évident. Dans le rapport semestriel que nous produirons fin juin, nous ne manquerons pas de rappeler que la qualité d'une gestion ne se mesure pas sur six mois, mais sur une période bien plus longue qui, elle, nous permet d'afficher des performances tout à fait satisfaisantes.

Nous n'avons cependant pas renoncé à procéder à quelques arbitrages en reprenant position après de forts désengagements réalisés aucours du mois de mai. Comme annoncé la semaine dernière, nous avons ainsi légèrement renforcé la part des valeurs traditionnelles au sein des portefeuilles, ceci au détriment du luxe et des sociétés technologiques qui font apparaître des signes d'essoufflement après leur très beau parcours. Dans le portefeuille Offensif, les positions sur Saint Gobain ont été renforcées en achetant 100 titres supplémentaires. Nous avons aussi initié une première position sur le laboratoire Eurofins. Celle-ci a été finalement ramenée ce jeudi à 100 actions en raison du caractère assez audacieux de cette opération dans le portefeuille Défensif.

Notre stratégie d'investissement pour les semaines à venir : notre intention est de continuer à faire évoluer les portefeuilles, mais par petites touches plutôt qu'en procédant à de grands bouleversements. Notre sentiment est que la tendance va continuer de dépendre des facteurs essentiels : d'un côté l'évolution des données relatives à l'inflation et de l'autre celle concernant l'ampleur du ralentissement de la croissance, notamment en Europe. Comme il y a peu de chances que les opérateurs obtiennent des réponses claires sur ces deux éléments avant plusieurs semaines - voire plusieurs mois - les marchés vont avoir du mal à prendre une direction claire avant un bon moment. Il va donc falloir s'adapter à une tendance indécise, sans direction franche. Ces conditions de marchés ne nous permettront pas d'engager la totalité de nos actifs en Bourse, ce qui signifie qu'il faudra conserver une bonne part de liquidités en portefeuille : un tiers du total environ, la moitié pour les plus prudents. Les arbitrages destinés à faire entrer de nouvelles valeurs devront être mis en place de façon très progressive, afin de tester la solidité des positions acquises avant d'envisager de les renforcer. Dans tous les cas de figures, nous allons continuer de privilégier des affaires offrant de réelles perspectives de croissance, capables de préserver leurs marges et de dégager des cash-flow suffisamment abondants pour rémunérer les actionnaires. Des groupes comme Veolia Environnement, Saint Gobain, Alstom, Capgemini, Schneider Electric ou Engie que nous avons récemment mentionnés sont de bons candidats à une entrée dans les portefeuilles. Une poursuite de la hausse des taux d'intérêt pourrait nous inciter à revenir sur BNP Paribas et à renforcer les positions dans l'assurance, Axa notamment. Dans le secteur de la technologie, Dassault Systèmes et STMicroelectronics font aujourd'hui l'objet de prises de bénéfices. Les positions prises sur ces deux titres pourraient être, elles aussi, renforcées dans les prochains jours.

Roland Laskine